В Подольске в 2024 году благоустроят несколько общественных территорий

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подольске в этом году планируют завершить II этап благоустройства Дубровицкого леса, III этап реконструкции парка им. Виктора Талалихина и приведут в порядок ещё несколько территорий. Об этом глава городского округа Григорий Артамонов сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
«В этом году мы продолжаем благоустраивать наш лесопарк в Дубровицах, лыжероллерную трассу. Сейчас часть, благоустройство которой завершили в прошлом году, пользуется большой популярностью. Наши задачи – оборудование освещённой тропиночной сети для прогулок и установка детской и смотровой площадки на берегу реки Пахры. Также планируем благоустройство набережной Певческого поля в Дубровицах», – рассказал о планах Артамонов.Он также напомнил, что в прошлом году по указу президента Подольску было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Осенью 2024-го в честь этого будет установлена стела.
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Лора Луганская