В Кашире поздравили ветерана Виктора Васильевича Медведева с 98-летием

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
С 98-летием поздравили в Кашире ветерана Великой Отечественной войны Виктора Васильевича Медведева. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
В преддверии Дня рождения Виктора Васильевича поздравил и вручил ему подарок глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Перед этой датой в доме ветерана заменили пол. Помочь в этом деле вызвался член партии «Единая Россия» Алексей Панченко.
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«Виктор Васильевич родился в деревне Яковское в семье председателя колхоза. Уже с детства он помогал родителям по хозяйству. Когда началась Великая Отечественная война, 15-летний юноша не только заботился о домашних делах, но и активно участвовал в жизни колхоза. Вместе с другими молодыми людьми он копал окопы и противотанковые рвы для защиты Москвы», — рассказали в пресс-службе.
Позже Виктор Васильевич был призван в ряды Советской Армии и служил в зенитных войсках. После войны он вернулся на родную землю и добросовестно трудился в совхозе. В 1989 году ему вручили почётную грамоту, которую он бережно хранит до сих пор.
В свои 98 лет Виктор Васильевич остаётся активным и жизнелюбивым человеком. По утрам он регулярно делает зарядку, ежедневно гуляет и сам готовит еду.
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Мира Полтева