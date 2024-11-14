Парки Красногорска приглашают всех желающих на занятия по северной ходьбе

Одним из неотъемлемых компонентов рациона является животный белок, и одним из основных его источников становится куриное мясо. Однако часто с экранов телевизоров или из интернет-пространства можно услышать о том, что современных кур выращивают на гормонах или антибиотиках. Не опасно ли мясо, в котором содержатся эти вещества?