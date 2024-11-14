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Парки Красногорска приглашают всех желающих на занятия по северной ходьбе

Фото: istockphoto.com/f9photos

Фото: istockphoto.com/f9photos

Тренировки по северной ходьбе проводятся в парках городского округа Красногорск «Опалиховский пруд» и «Ивановские пруды», присоединиться к занятиям могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«Если вы хотите укрепить здоровье, получить заряд хорошего настроения и бодрости, приходите на наши занятия. Не забудьте взять с собой удобную одежду и обувь, а также палки для северной ходьбы. А правильным движениям научат тренеры клуба «Активное долголетие», — говорится в сообщении.
В администрации добавили, что в парке «Опалиховский пруд» занятия проводятся по понедельникам и средам, место тренировки — сцена у пруда. А в парке культуры и отдыха «Ивановские пруды» тренировки по северной ходьбе организуют по средам и пятницам на площадке «Отражение».

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#красногорск
#активное долголетие
#скандинавская ходьба
#парки
Делегация Красногорска приняла участие в форуме «Мы – Россия»
14 ноября 2024, 18:41

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Сотрудники культурно-досугового комплекса «Красногорье» приняли участие в Межрегиональном молодёжном форуме «Мы – Россия», который проходил в городе Пересвет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Сотрудники КДК «Красногорье» обменивались опытом с молодыми людьми из разных регионов, узнали много нового о современных тенденциях в медиа, коммуникации и организации мероприятий. 13 ноября делегация побывала на закрытии форума. Он завершился праздничным концертом молодых музыкантов», – говорится в сообщении.
Форум «Мы – Россия» – флагманский молодёжный проект Московской области, который объединил более 1,5 тыс. молодых людей из разных регионов.

В течение трёх дней на форуме прошла серия увлекательных паблик-токов, посвящённых таким направлениям, как медиашкола, ораторское искусство, информационная безопасность, организация мероприятий и социальные навыки. Спикерами форума стали философ Александр Дугин, филолог Мария Смолина, телеведущий Павел Смелов и другие.

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#подмосковье
#московская область
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Синоптик Позднякова: Москву ожидает пониженное атмосферное давление
14 ноября 2024, 18:30

Фото: iStock/Andrey Ivanov

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила о пониженном давлении в Москве в начале следующей недели.
«В понедельник, 18 ноября, значения атмосферного давления будут ещё ниже, но всё так же будут преобладать положительные температуры воздуха. В ночные часы столбики термометров будут колебаться у отметки от нуля до плюс трех градусов, а в дневные часы температура воздуха составит плюс 2-5°C», — заявила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

Тем временем в Кузбасс уже идёт настоящая зима. Согласно прогнозам, уже в эту ночь в регионе ожидается до -20°C. Однако, как пишет «Сiбдепо», уже к выходным температурные значения примут плюсовые значения.

Ранее Татьяна Позднякова заявляла, что погода в столице в конце недели будет тёплой.

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#москва
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Преподаватели красногорского филиала РАНХиГС стали участниками проекта «Голос поколения»
Красногорский филиал РАНХиГС стал участником проекта «Голос поколения»
14 ноября 2024, 18:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Молодые и креативные преподаватели со всей России стали участниками флагманского образовательного проекта Росмолодёжи «Голос поколения». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«В команду преподавателей Московского областного филиала президентской академии в Красногорске вошли представители разных факультетов. Для них это уникальная возможность обмена опытом, поиска новых идей и подходов к образованию», – говорится в сообщении.
Цель программы – подготовка управленцев и проводников смыслов молодёжной политики. Поэтому в ней участвуют преподаватели, готовые меняться и меняться мир вокруг себя. Каждый член команды готов стать наставником для студентов.

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#красногорск
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#подмосковье
#московская область
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Современную школу на 1100 мест в Подольске откроют 1 сентября 2025 года
14 ноября 2024, 17:59

А. Воробьёв (справа) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Завершить строительство школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Климовск в Подольске планируют до конца года, а открыть её – в сентябре 2025-го. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ, поговорил со строителями и директором учебного заведения.
Трёхэтажное здание войдет в структуру СОШ №1 и существенно разгрузит её. Сейчас там обучается более 1,5 тыс. детей, хотя её проектная мощность – вдвое меньше. В новую школу также пойдут ребята из Лицея Климовска.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас здание готово на 73%. Рабочие возводят внутренние перегородки, штукатурят стены, монтируют центральную лестницу и внутренние инженерные сети, обустраивают фасады и наружные кабельные сети.
«У жителей Климовска был запрос на строительство большой школы. Мы обязательно её достроим, сделаем комфортной и передовой. Надеюсь, подрядчик нас не подведет. В строительстве социальных объектов очень важно использовать современные технологические решения, и на этом объекте они как раз применяются. Запустим школу 1 сентября, чтобы, как рекомендовали нам учителя и директор, не был нарушен учебный ритм. Главное – найти талантливых учителей. Будем подбирать и молодых, и опытных педагогов», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В новом учебном заведении разместятся начальная школа на 400 мест, а также основная и старшая – на 700. Там будут расположены 47 кабинетов с испытательными лабораториями, два спортивных зала, медицинский блок, столовая, актовый зал, библиотечно-информационный центр с ИТ-зоной.
«Мы планируем реализовывать ряд направлений профильного обучения: социально-экономический (предпринимательские классы), технологический (цифровые классы), естественно-научный и гуманитарный. Конечно, хотим расширить спектр дополнительных образовательных услуг. У нас появятся кружки по программированию и робототехнике, секции по лёгкой атлетике, баскетболу, волейболу и самбо», – рассказала директор СОШ №1 Светлана Антропова.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По её словам, в школе надеются по-новому выстроить образовательный процесс, войти в новые проекты, например, «Школа полного дня», чтобы и родителям, и детям было удобно. В новом здании появится возможность создать единое образовательное пространство, комфортное для всех.
На территории школы предусмотрено спортивное ядро, площадки для игр, места для отдыха и общешкольных мероприятий.
«В спортивном ядре сделаем футбольное поле, беговые дорожки. Появится возможность проводить разные состязания. А ещё спроектируем здесь отдельную котельную», – поделился планами гендиректор компании «Триумф» Иван Бузикевич.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Всего сейчас в городском округе Подольск – 30 школ, в которых учатся 48,5 тыс. детей. В следующем году планируют открыть ещё два учебных заведения – пристройку на 200 мест к СОШ №29 на ул. Парковой и школу на 500 мест в деревне Борисовка.

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#подмосковье
#московская область
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#климовск
#школа
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В Подмосковье обсудили реализацию политики в сфере пробации
14 ноября 2024, 17:49

Фото: пресс-служба Управления Минюста РФ по МО

Заседание Координационного совета при подмосковном Управлении Минюста РФ, посвящённое реализации в регионе уголовно-исполнительной политики Российской Федерации в сфере пробации, состоялось на площадке Мособлдумы, сообщает пресс-служба Управление Минюста РФ по Московской области.
В заседании приняли участие представители подмосковных министерств и ведомств, а также Торгово-Промышленной палаты и Общественной наблюдательной комиссии региона.

«Заседание открыл председатель Координационного совета при Управлении Минюста России по Московской области Михаил Зелепукин. Он отметил, что задачей всех субъектов пробации является формирование полноценной системы взаимодействия государственных органов и гражданского общества для эффективного функционирования института пробации», — говорится в сообщении.
Михаил Зелепукин подчеркнули, что коррекция поведения и социальная адаптация и реабилитация людей, в отношении которых применяется пробация, поможет укреплению прав и свобод человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.

По итогам заседания было подготовлено решение, рекомендующее всем подмосковным органам власти принять меры для реализации федерального закона о пробации.
Пробацией называется совокупность мер, применяемых в отношении осуждённых и освобождённых из мест лишения свободы, для их ресоциализации: восстановления социальных навыков, трудоустройства, обеспечения жильём и пр.

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#подмосковье
#заседание
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Россиянам раскрыли, как повысить концентрацию внимания на работе
Нейропсихолог Хвингия: Повысить внимание помогут правильные перерывы
14 ноября 2024, 17:37

Фото: iStock/Kerkez

Нейропсихолог Ирина Хвингия заявила, что повысить концентрацию внимания на работе могут помочь правильные перерывы, нормализованный режим сна, отказа от работы в телефоне.
«Когда у нас идет регулярная перегрузка мозга, то происходит снижение работоспособности, которое сказывается и на эмоциональном фоне. Наша вегетативная нервная система отвечает в том числе и за адаптацию к изменению внешней среды. А если адаптивная функция нарушена, то организм и психика реагируют уже более остро», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Хвингия.

До этого совместный опрос платформы «Консоль.Про» и аналитического центра «Зарплаты.ру» показал, что 60% россиян время от времени берут подработки, четверть опрошенный делают это постоянно.

«При этом свыше половины опрошенных (54%) предпочитают подрабатывать на стыке нескольких сфер, чтобы не потерять интерес к основной занятости», — приводит RT результаты исследования.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 51% россиян готовы отказаться от новогоднего корпоратива.

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«Следы от антибиотиков»: Диетолог рассказала, как сделать куриное мясо безопасным
Диетолог Дианова: паровая обработка куриного мяса считается самой оптимальной
14 ноября 2024, 17:29

Фото: iStock/anmbph

Одним из неотъемлемых компонентов рациона является животный белок, и одним из основных его источников становится куриное мясо. Однако часто с экранов телевизоров или из интернет-пространства можно услышать о том, что современных кур выращивают на гормонах или антибиотиках. Не опасно ли мясо, в котором содержатся эти вещества?
Врач-гастроэнтеролог 1 категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» сообщила, что курицы в рационе должно быть больше, и не стоит бояться ее включать из-за наличия следов от антибиотиков.

«Если предположить, то там могут быть следы от антибиотиков каких-то, они, действительно, нам могут приносить вред. Но если мы сами приготовили курицу и подвергли ее термообработке, то антибиотики должны разрушиться», — сказала врач.

По ее словам, паровая обработка куриного мяса считается самой оптимальной, потому что сохраняются витамины.
«Можно просто отварить. Дальше первичный бульон надо сливать, потому что в нем слишком много экстрактивных компонентов, полуразрушенных антибиотиков. Супы надо готовить на вторичном бульоне, иногда на третичном», — объяснила Дианова.

Она добавила, что куриные желудочки и сердечки тоже неплохой вариант для употребления, однако их необходимо долго готовить.

«Их нужно долго тушить, томить. В них нет вредных компонентов, просто эти органы мышечные жестковатые», — заключила эксперт.

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Стали известны детали масштабной подмосковной программы модернизации ЖКХ
14 ноября 2024, 17:27

А. Воробьёв (второй слева) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье благодаря поддержке президента и правительства России реализуется самая масштабная в стране программа по модернизации ЖКХ. Она рассчитана на 2024-2028 годы. Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время поездки Подольск о ходе этой работы.
«В рамках государственной и инвестиционной программ, а также концессионных соглашений запланировано обновить 1511 котельных, центральных тепловых пунктов, водозаборных узлов, насосных станций, очистных сооружений, станций водоочистки, вводно-распределительных устройств и канализационных насосных станций. Кроме того, отремонтируют более 2,2 тыс. км сетей. Перемены почувствуют около двух третей жителей Подмосковья», – отметил Воропанов.
Сумма инвестиций в модернизацию на этот период составит без малого 283 млрд рублей, а в этом году – почти 28 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 2023-м.

По госпрограмме в течение пяти лет проведут более 800 мероприятий – обновят 424 котельных и ЦТП, почти 800 км теплосетей. План на 2024-й - 170 мероприятий: 36 котельных, три ЦТП и 185 км теплосетей. Большая часть работ уже выполнена.

Концессия с «Газпром теплоэнерго Московская область» предусматривает модернизацию объектов теплоснабжения в городских округах Клин, Серпухов, Пушкинский, Сергиев Посад, Солнечногорск и Воскресенск.

Всего в Подмосковье – 2,8 тыс. котельных. 2 тыс. 105 из них в этом году оснастят датчиками. Ими оборудовали свыше 1,7 тыс. котельных.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#теплоснабжение
#жкх
#модернизация
#котельная
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В Подмосковье документацию по теплу переводят в электронный вид
14 ноября 2024, 17:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье совместно с федеральным правительством реализуется пилотный проект – перевод документации по теплу в электронный вид. Так, будут оцифрованы паспорта готовности к отопительному периоду. Детали раскрыл губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время проверки качества работ, проведённых к отопительному сезону в Подольске.
«Раньше параметры котельных хранились в огромных бумажных журналах, а сегодня они заносятся в компьютер. В случае возникновения какой-либо неполадки параметр сразу же окрашивается в красный цвет. Это позволяет нам принимать оперативные решения. Поэтому стараемся всю документацию переносить в цифру. В теплоснабжении время имеет принципиальное значение в случае возникновения чрезвычайной ситуации», – пояснил Воробьёв.
Пилот касается пяти городских округов – Балашихи, Одинцовского, Можайска, Мытищ и Подольска.

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#московская область
#подмосковье
#подольск
#губернатор
#андрей воробьёв
#тепло
#теплоснабжение
#цифровизация
#климовск
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