Парки Красногорска приглашают всех желающих на занятия по северной ходьбе

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Тренировки по северной ходьбе проводятся в парках городского округа Красногорск «Опалиховский пруд» и «Ивановские пруды», присоединиться к занятиям могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Если вы хотите укрепить здоровье, получить заряд хорошего настроения и бодрости, приходите на наши занятия. Не забудьте взять с собой удобную одежду и обувь, а также палки для северной ходьбы. А правильным движениям научат тренеры клуба «Активное долголетие», — говорится в сообщении.В администрации добавили, что в парке «Опалиховский пруд» занятия проводятся по понедельникам и средам, место тренировки — сцена у пруда. А в парке культуры и отдыха «Ивановские пруды» тренировки по северной ходьбе организуют по средам и пятницам на площадке «Отражение».
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