В Подмосковье выбрали парки с лучшими новогодними локациями

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Знак качества «Дед Мороз рекомендует» за самые атмосферные и креативные новогодние локации получили 45 парков Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минкульттуризма.
«Эта награда вручается уже второй год. В этом году отбор проходил из 149 претендентов по шести номинациям: лучшая ёлка, лучшая резиденция и приёмная Деда Мороза, лучшая фотозона, лучшая Почта Деда Мороза, лучший фудкорт и лучшая входная группа», — говорится в сообщении.Больше всего знаков качества «Дед Мороз рекомендует» получил парк «Раздолье» в Одинцовском округе: он взял награды в каждой номинации. На второе место вышел городской парк Каширы, получивший пять знаков качества. А замыкает топ-3 Раменский городской парк, который заслужил три знака качества.
Полный список победителей размещён в официальной группе МосОблПарка соцсети «ВКонтакте».
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Лев Каштанов