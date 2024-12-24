Фото: Министерство благоустройства Московской области
Три объекта благоустройства в Подмосковье стали победителями в номинации «Лучшее общественное пространство» премии «Прорыв года — 2024», сообщает Министерство благоустройства Московской области.
парк «Певческое поле» в посёлке Дубровицы в Подольске;
- Истра — Центральная честь г. Дедовск
; Бульвар Победы в Ступино.
«Благоустройство — это прежде всего создание нового городского пространства и улучшение качества жизни. Комфортный город — это тот, который ориентирован на людей. Это место, где хочется жить и работать, где для этого созданы все необходимые условия» — сказал зампред Правительства - министр благоустройства МО Михаил Хайкин.
Министерство провело масштабную работу по благоустройству региона за последние шесть лет. За этот период было успешно реализовано благоустройство более 460 объектов. Благодаря слаженным усилиям команды Московской области стало возможным благоустройство такого количества территорий.
Каждый год в Московской области обновляются центральные части городов, улицы и набережные, создаются места для прогулок и отдыха. В этом году были благоустроены 94 объекта, включая 24 пешеходных зоны, 14 скверов и 12 парков.
«В нашей работе мы руководствуемся следующими принципами: проработанность каждого объекта, взаимодействие с жителями на каждом этапе, реализация нескольких объектов в регионе. Номинации, в которых в которых нас сегодня отметили — это результат совместной работы всей команды губернатора» — отметил Хайкин.
Фото: Министерство благоустройства Московской области
В Подольске открылся парк «Певческое поле», расположенный возле Знаменской церкви — памятника архитектуры XVII–XVIII веков. В процессе благоустройства удалось сохранить историческую ценность и создать удобные условия для отдыха. Теперь в парке есть клумбы, проложены дорожки, установлено освещение и создана уютная зона с кафе.
В Ступино завершена модернизация бульвара Победы. Здесь уложена новая плитка, установлены удобные скамейки и урны. Для велосипедистов оборудован ровный асфальтированный маршрут. В ходе работ созданы комфортные зоны для отдыха с теневыми навесами и подвесными качелями, а также проведено озеленение с высадкой газона.
На бульваре появились новые площадки для детей и активного отдыха, включая столы для настольного тенниса. Особую атмосферу месту придает мемориальная стела, созданная мастерской Алексея Шилова, которая посвящена героям специальной военной операции. Кроме того, на бульваре установлены современные системы освещения и видеонаблюдения, что делает его удобным и безопасным для прогулок и отдыха.
На бульваре появились новые площадки для детей и активного отдыха, включая столы для настольного тенниса. Особую атмосферу месту придает мемориальная стела, созданная мастерской Алексея Шилова, которая посвящена героям специальной военной операции. Кроме того, на бульваре установлены современные системы освещения и видеонаблюдения, что делает его удобным и безопасным для прогулок и отдыха.
В городе Истра открылся парк «Гучково», победивший во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений. В парке появились спортивные и детские площадки, скейтпарк и площадка для выгула собак.
Фото: Министерство благоустройства Московской области
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