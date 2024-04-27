Парки Подмосковья обработали от клещей

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Акарицидную обработку провели в парках Московской области, завершающие мероприятия состоялись сегодня, 27 апреля, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
При обработке от клещей на траву, кустарники и деревья парка распыляется специальное средство. Работы проводятся утром. Предупреждения о грядущей акарицидной обработке за сутки до начала работ размещались в чате окружных общественных советов. По окончании дезинсекции на обработанных территориях устанавливались информационные таблички.«Всего в регионе 194 парка культуры и отдыха. Для нас важно не только создавать и благоустраивать парки, но и обеспечивать в них комфорт и безопасность для всех посетителей», — отметил глава областного Минблагоустройства Михаил Хайкин.
В министерстве отметили, что после обработки защита от клещей действует примерно в течение полутора месяцев. После этого в парках области вновь проведут такую обработку.
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