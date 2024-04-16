Ветеринар Гольнева раскрыла, как защитить собаку от клещей

Фото: iStock/Tatomm
Врач-ветеринар Татьяна Гольнева заявила, что среди отечественных препаратов от блох и клей для собак хорошо себя зарекомендовали специальные капли.
Кроме этого, для защиты питомца можно использовать ошейники против клещей.
А ветеринарный врач, грумер Екатерина Ведерникова заявила о важности «вычёсывания» своих питомцев.
Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил о том, что наиболее эффективным способом защиты кошек от укусов клещей являются специальные капли.
Читайте также:
Назван единственный эффективный метод защиты кошки от клещей
Перечислены эффективные меры защиты собак от клещей
Подмосковные ветеринары обследовали 6 тыс. лошадей и не нашли опасных инфекций
«Можно защитить собаку от клещей спреями. Но важно помнить, что этот вид защиты действует от нескольких дней до недели, и обработку нужно обновлять раз в неделю, хотя производители обещают более пролонгированное действие», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Гольнева.
А ветеринарный врач, грумер Екатерина Ведерникова заявила о важности «вычёсывания» своих питомцев.
«Период линьки животные «перебаливают»: выпадающая шерсть причиняет зуд и дискомфорт. Поэтому следует чаще и тщательнее вычесывать своих четвероногих друзей. К тому же за зиму в шерсти накапливаются грязь и реагенты. От воздействия этих факторов волос истончается, сечется, ломается, шубка питомца выглядит тускло», — пояснила в беседе с «Москвой 24» специалист.
Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил о том, что наиболее эффективным способом защиты кошек от укусов клещей являются специальные капли.
Читайте также:
Назван единственный эффективный метод защиты кошки от клещей
Перечислены эффективные меры защиты собак от клещей
Подмосковные ветеринары обследовали 6 тыс. лошадей и не нашли опасных инфекций
Мелисса Тимофеева