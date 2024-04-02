Парки Подмосковья обработают от клещей

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Акарицидную обработку проведут в парках Московской области к летнему сезону 2024 года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства благоустройства.
«В парках Подмосковья запланирована акарицидная обработка, направленная на борьбу с иксодовыми клещами. План проведения обработки уже утверждён», — отметил глава министерства Михаил Хайкин.Согласно утверждённому плану, за сутки до предполагаемой обработки посетителей проинформируют об этом мероприятии через чат Общественного совета муниципалитета. В день химической обработки доступ посетителей в парк будет ограничен. Обработку будут проводить с 6 утра до полудня, а по окончании работ установят информационные таблички.
Читайте также:
В Подмосковье активизировались клещи
В Подмосковье проснулись жабы, лягушки и тритоны
В Подмосковье проснулись первые гадюки
Лев Каштанов