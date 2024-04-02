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В Подмосковье проснулись жабы, лягушки и тритоны

02 апреля 2024, 15:02
Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Обитающие в Московской области жабы, тритоны и лягушки вышли из зимней спячки, в этом году период зимнего анабиоза у этих животных закончился раньше обычного из-за ранней тёплой весны, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Солнце уже пробудило амфибий. А когда на водоёмах сойдёт лёд, и вода прогреется до температуры не ниже +16ºС, у лягушек и жаб начнётся брачный период, так что все желающие смогут услышать их «серенады», — рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
Специалисты предполагают, что в этом году брачный период у земноводных также начнётся раньше привычных сроков.


Жителям и гостям Московской области напоминают, что на территории региона обитает четыре вида земноводных, занесённых в подмосковную Красную книгу. Это зелёная жаба, чесночница обыкновенная, краснобрюхая жерлянка и гребенчатый тритон. Причинять вред этим видам запрещено законам. При этом не стоить тревожить и земноводных, принадлежащих к распространённым видам, особенно в период их размножения.

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В Павловском Посаде начали приводить в порядок дворы и деревья
02 апреля 2024, 15:09

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г. о.

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Вячеслав Федотов провёл мониторинг уборки и кронирования деревьев во дворах жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Там отметили, что с наступлением весны у работников сферы благоустройства появилась новая задача – привести в надлежащий вид зелёные насаждения во дворах.
«Сотрудники жилищно-коммунальных организаций ежедневно убирают мусор, появившийся после таяния снега. Они также улучшают форму и придают ухоженный вид кронам деревьев и кустарников», – отметил Федотов.
В ближайшее время в Павловском Посаде запланированы субботники, на которых сотрудники коммунальных служб будут приводить дворы и палисадники в надлежащий вид вместе с жителями. Общегородской субботник запланирован на 6 апреля.

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#московская область
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В Щелкове провели мероприятия про выявлению нарушителей режима воинского учёта
02 апреля 2024, 14:53

Фото: пресс-служба администрации городского округа Щёлково

В Щёлкове прошли рейды по выявлению нарушителей режима воинского учёта. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щёлково.
Профрейды прошли совместно полицией МУ МВД «Щёлковское» в в местах общественной торговли.

«Соблюдение закона – обязанность каждого гражданина Российской Федерации. Наши службы, в сотрудничестве с представителями силовых ведомств, регулярно проводят рейды по выявлению нарушений закона в части воинской обязанности на территории округа. Эта работа, безусловно, будет продолжаться и расширяться. <…>Цель мероприятий — выявление граждан, в том числе получивших гражданство Российской Федерации, уклоняющихся от исполнения обязанностей по воинскому учёту.», — поделился глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Стоит отметить, что по итогам мониторинга пять граждан, получивших гражданство Российской Федерации, были доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учёт.
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#подмосковье
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Арест активов по делу «Макфы»: исчезнут ли макароны, как чиновники «заработали» триллионы
Арест 100 триллионов по делу «Макфы»: кому они принадлежат, как заработаны
02 апреля 2024, 14:48

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Первого апреля в российских СМИ распространилась информация об аресте активов на 100 триллионов рублей у владельцев АО «Макфа». Сумма арестованных активов почти в три раза больше, чем ожидаемые доходы бюджета России в 2024 году. О том, кому принадлежит макаронная фабрика и исчезнет ли продукция с прилавков, расскажет редакция «Радио 1».

Что известно о деле «Макфы»


Впервые о том, что государство намерено обратить активы «Макфы» в доход государства, стало известно 29 марта, когда с соответствующим требованием Генпрокуратура РФ обратилась в суд. В надзорном ведомстве отметили, что бенефициары компании Вадим Белоусов и Михаил Юревич занимались бизнесом, будучи представителями органов госвласти.

Все активы и счета предприятий были арестованы. Мера также коснулась счетов и активов родственников Белоусова и Юревича. Сумма арестованных активов составляет 100 триллионов рублей.

Отмечается, что арестованы 100% акций таких компаний, как «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз», а также акции «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов».

Что известно о компании «Макфа»


Агропромышленная группа «Макфа» появилась на базе Челябинской макаронной фабрики, основанной в 1937 году. До 1970 годов это была единственная компания по производству макаронных изделий на Южном Урале. В 1997 году на упаковке хлебопекарной муки впервые появилось название бренда Makfa, которое расшифровывается как «Макаронная фабрика».

Кому принадлежат деньги «Макфы»


С 2000 по 2005 год Михаил Юревич являлся депутатом Госдумы, затем он занял пост главы Челябинска, а потом до 2014 года был губернатором Челябинской области. Белоусов с 2011 по 2023 год был депутатом трех созывов Госдумы. Из-за своих государственных должностей, фигуранты дела не могли заниматься предпринимательской деятельностью, так как это противоречит закону. Кроме того, чиновники были обязаны декларировать свое имущество

Юревич фактически владел Челябинской макаронной фабрикой, Сосновским комбинатом хлебопродуктов и Челябинским хлебокомбинатом № 1. Ранее они все являлись госпредприятиями. Впоследствии на их основе были образованы АО «Макфа» и АО «Первый хлебокомбинат». Их ежегодная выручка превышает 31 млрд рублей. Свои бизнес-проекты Юревич переоформлял на Белоусова, а тот, в свою очередь, на супругу, дочь с ее мужем и тещу.


Уйдут ли макароны «Макфа» с рынка


Юристы уверены, что пока идет судебное разбирательство, в компании не сменится состав акционеров. Это означает, что продать акции другим лицам не получится и деятельность предприятия продолжится в таком виде, в каком она есть. Однако не исключено, что компания будет передана во временное управление Росимущества по указу президента РФ.


Криминальное прошлое владельцев «Макфы»


Бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов в 2022 году был осужден на 10 лет по делу о взятках в размере 3,25 млрд рублей. В рамках этого же уголовного дела экс-губернатор Челябинской области также был осужден, однако отделался штрафом в 500 млн рублей. Оба чиновника скрылись от следственных органов и вскоре были объявлены в розыск.

По некоторым данным, Юревич может находиться в Израиле. Местонахождение Белоусова не известно.

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Путин перечислил правила для въезжающих в Россию мигрантов
Путин: в Россию должны приезжать только те, уважает её традиции, язык и культуру
02 апреля 2024, 14:45

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что в страну должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык. Об этом он говорил в рамках расширенного заседании коллегии МВД.
«Принцип, что приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю. Этот принцип должен быть решающим», — заявил президент России.

На этом же мероприятии Путин пообещал, что РФ выявит всех заказчиков теракта в «Крокус сити холле». По его словам заказчики теракта в Подмосковье пытались таким образом расколоть Россию и спровоцировать рознь. При этом Путин подчеркнул, что в России нельзя допустить рост ксенофобии и исламофобии.

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#президент
#традиции
#язык
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Россия доберётся до всех заказчиков теракта в «Крокусе» — Путин
Путин: Россия доберётся до всех заказчиков теракта в «Крокусе»
02 апреля 2024, 14:31

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ выявит всех заказчиков теракта в «Крокус сити холле». Об этом он заявил в рамках расширенного заседания коллегии МВД.
«Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния. Мы безусловно до них доберемся», — заявил глава государства.

Президент также считает, что заказчики теракта в Подмосковье пытались таким образом расколоть Россию и спровоцировать рознь. При этом Путин подчеркнул, что в России нельзя допустить рост ксенофобии и исламофобии.

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#подмосковье
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#путин
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В распоряжение подмосковного регоператора поступят два маневренных мусоровоза
02 апреля 2024, 14:20

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Два небольших высокоманевренных мусоровоза получит в ближайшую неделю региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоПромСервис», новая техника сможет добираться даже до тех контейнеров, которые расположены в глубине заставленных машинами дворов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Высокоманевренные мусоровозы HIDRO-MAK на шасси КАМАЗ Компас 9 будут работать в условиях плотной многоэтажной застройки в городских округах Химки и Солнечногорск, где очень узкие и запаркованные внутридворовые проезды», — говорится в сообщении.
Объем кузова новых мусоровозов составляет восемь кубометров. Они оснащены прессом, позволяющим уплотнить отходы в шесть раз. Кроме того, машины оборудованы механическим кантователем контейнеров, справляющимся с ёмкостями самого разного объёма: от 120 литров до евроконтейнера объёмом в 1,1 кубометра.

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#мусоровоз
#химки
#солнечногорск
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Названа дата проведения в Подмосковье общеобластного субботника
02 апреля 2024, 14:20

Фото: Фотобанк МО

Общеобластной субботник проведут в Подмосковье 27 апреля. На него приглашаются все желающие жители региона, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«27 апреля состоится общеобластной субботник. Во всех муниципалитетах желающие смогут высадить саженцы деревьев в парках, скверах, на общественных территориях и набережных. В местах высадки будут предоставлять необходимый инвентарь», – говорится в сообщении.
По данным министерства, в прошлом году более 540 тыс. жителей Подмосковья вышли на Всероссийский субботник, который прошёл более чем на 1,5 тысячах площадок. Всего было собрано 23,5 тыс. кубометров мусора, высажено около 2 тыс. деревьев и порядка 3 тыс. кустарников. Свыше 9 тыс. объектов было отремонтировано и покрашено.

Ранее сообщалось, что 1 апреля в Московской области стартовал месяц чистоты и благоустройства.

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#субботник
#министерство благоустройства мо
#благоустройство
#подмосковье
#московская область
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В кампусе технолицея им. Долгих в Истре построят два жилых корпуса для учеников
02 апреля 2024, 13:58

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры МО

Два корпуса для проживания учеников на 74 и 92 места построят в кампусе Областного технологического лицея имени В.И. Долгих в селе Павловская Слобода городского округа Истра, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь каждого корпуса составит более 2,5 тыс. квадратных метров. Помимо жилых помещений в каждом корпусе будет учебная зона с читальным залом, прачечная, помещения для приёма пищи, технические и административные помещения», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории обустроят зоны для отдыха и установят спортивные площадки, кроме того, будет проведено озеленение.

Завершить строительство новых корпусов планируется до конца текущего года.

Министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко отметил, что корпуса возведут в рамках реализации областной государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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#истра
#строительство
#мособлархитектура
#лицей
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В СК России поступило заявление на владельцев «Крокус Сити Холла»
02 апреля 2024, 13:37

Фото: istockphoto/blinow61

В Следственный комитет РФ подано заявление от пострадавших в «Крокус Сити Холле» на его владельцев. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Об этом РИА Новости рассказал президент юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» адвокат Игорь Трунов. Он уточнил, что заявление подано на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. По словам юриста, изначально он представлял интересы съемочной группы Ивана Поморина. Впоследствии к ним присоединилась группа родственников погибших и пострадавших во время трагических событий в концертном зале.

В документе, направленном в СК РФ и подписанном 11-ю людьми, указано, что концертный зал проектировался в 1998-1999 годах, а открыт был в 2009 году. С тех пор, отмечают адвокаты, существенно поменялись требования к безопасности. Современные нормы подразумевают существенные денежные вложения в автоматику, лазерные датчики, системы пожаротушения, огнеупорные покрытия и отделку. В заявлении высказываются сомнения в том, что владельцы «Крокус Сити Холла» уделяли должное внимание противопожарной защите объекта, пояснил Трунов.

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