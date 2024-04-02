В Подмосковье проснулись жабы, лягушки и тритоны

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Обитающие в Московской области жабы, тритоны и лягушки вышли из зимней спячки, в этом году период зимнего анабиоза у этих животных закончился раньше обычного из-за ранней тёплой весны, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Солнце уже пробудило амфибий. А когда на водоёмах сойдёт лёд, и вода прогреется до температуры не ниже +16ºС, у лягушек и жаб начнётся брачный период, так что все желающие смогут услышать их «серенады», — рассказал глава министерства Тихон Фирсов.Специалисты предполагают, что в этом году брачный период у земноводных также начнётся раньше привычных сроков.
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