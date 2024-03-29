В Подмосковье проснулись первые гадюки

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Гадюки начали выходить из зимней спячки в Московской области, о том, как отличить их от ужей, и что делать при укусе ядовитой змеи, рассказали в министерстве экологии и природопользования региона.
«После долгих месяцев зимней спячки гадюки выползают из своих укрытий в поисках еды, партнера и прогретого солнцем теплого места. Весной этих змей можно встретить греющимися на камнях, бревнах или лесных тропинках», — рассказал глава министерства Тихон Фирсов.Гадюк иногда путают с безобидными ужами, однако различить их довольно просто: у ужа голова округлая, а у гадюки — треугольная. К тому же на голове у ужа есть узор в виде жёлтых очков. Кроме того, у ужей круглые зрачки, а у гадюк — вертикальные, как у кошек.
В министерстве напомнили, что гадюка обыкновенная внесена в Красную книгу Московской области. Убивать эту рептилию нельзя. При встрече с гадюкой лучше всего обойти её или убрать в сторону длинной палкой.
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