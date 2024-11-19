Парки Подмосковья подготовили увлекательную программу ко Дню матери

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
24 ноября в 80 парках Московской области пройдёт мероприятие «Для милых мам», приуроченное ко Дню матери, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Посетителей ожидает разнообразная программа, включая квесты, живые музыкальные концерты, мастер-классы, интерактивные лекции, фотосессии и многое другое.
Например, в сквере имени Зайцева в Коломне все желающие смогут посетить мастер-класс по танцам от Антона Максакова, участника шоу «Танцы на ТНТ». Дети будут мастерить подарки для мам и выполнять увлекательный квест «Успей за 24 часа».
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха посетители смогут попробовать арт-терапию, практику осознанности и гвоздетерапию, а также послушать лекцию по нутрициологии и пройти психологический тренинг. Кроме того, в парке пройдут квест «Семейные истории» и творческие мастер-классы.
В Долгопрудном в Центральном парке гостей ждёт мастер-класс по вязанию и ярмарка изделий ручной работы. Посетители смогут насладиться концертом «От сердца к сердцу» и выпить чай из русского самовара.
В парке «Покровский» Сергиево-Посадского городского округа все желающие могут посетить фотовыставку «Маминых глаз тепло» и традиционное чаепитие «Абрамцевские сказки». Затем дети вместе с родителями смогут расписать пряники в подарок мамам.
В Центральном парке Люберец пройдёт мастер-класс «По обмену премудростями». Участники мероприятия смогут принять участие в благотворительной акции «Мамино сердце», отправиться на фотосессию или снять видеопоздравление.
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Например, в сквере имени Зайцева в Коломне все желающие смогут посетить мастер-класс по танцам от Антона Максакова, участника шоу «Танцы на ТНТ». Дети будут мастерить подарки для мам и выполнять увлекательный квест «Успей за 24 часа».
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха посетители смогут попробовать арт-терапию, практику осознанности и гвоздетерапию, а также послушать лекцию по нутрициологии и пройти психологический тренинг. Кроме того, в парке пройдут квест «Семейные истории» и творческие мастер-классы.
В Долгопрудном в Центральном парке гостей ждёт мастер-класс по вязанию и ярмарка изделий ручной работы. Посетители смогут насладиться концертом «От сердца к сердцу» и выпить чай из русского самовара.
В парке «Покровский» Сергиево-Посадского городского округа все желающие могут посетить фотовыставку «Маминых глаз тепло» и традиционное чаепитие «Абрамцевские сказки». Затем дети вместе с родителями смогут расписать пряники в подарок мамам.
В Центральном парке Люберец пройдёт мастер-класс «По обмену премудростями». Участники мероприятия смогут принять участие в благотворительной акции «Мамино сердце», отправиться на фотосессию или снять видеопоздравление.
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Дайана Хусинова