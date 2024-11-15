Благоустроенный парк в одинцовской деревне Маслово откроется в декабре

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Благоустройство парка ведётся в деревне Маслово Одинцовского городского округа в рамках регионального проекта «Парки в лесу», ход работ проверил глава округа Андрей Иванов, он рассказал, что объект будет открыт для посещения в декабре, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Проверил, как идет обустройство парка в деревне Маслово. Завершается первый этап работ — в рамках него создаём инфраструктуру на площади 28,5 гектаров. Проектом предусмотрено минимальное вмешательство в симбиоз деревьев, подлеска и почвы: площадки и дорожки вписаны в существующий рельеф. Например, один из основных маршрутов проходит вдоль естественного ручья: подрядчик сделал настил с канатным тросовым ограждением и поставил качели. Получилось пространство для тихого отдыха», — сказал Андрей Иванов.Он отметил, что парк будет всесезонным — уже этой зимой здесь обустроят две трассы для любителей лыж: на 800 метров и на два километра.
В настоящее время готовность парка превышает 85%. Здесь создана сеть дорожек, обустроены площадки для воркаута, баскетбола, волейбола и настольного тенниса, две детские площадки для ребят разного возраста, комната матери и ребёнка, установлены туалеты, урны и лавочки. Завершается монтаж деревянных настилов и фонарных столбов.
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