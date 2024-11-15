Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Благоустроенный парк в одинцовской деревне Маслово откроется в декабре

Благоустроенный парк в одинцовской деревне Маслово откроется в декабре

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Благоустройство парка ведётся в деревне Маслово Одинцовского городского округа в рамках регионального проекта «Парки в лесу», ход работ проверил глава округа Андрей Иванов, он рассказал, что объект будет открыт для посещения в декабре, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Проверил, как идет обустройство парка в деревне Маслово. Завершается первый этап работ — в рамках него создаём инфраструктуру на площади 28,5 гектаров. Проектом предусмотрено минимальное вмешательство в симбиоз деревьев, подлеска и почвы: площадки и дорожки вписаны в существующий рельеф. Например, один из основных маршрутов проходит вдоль естественного ручья: подрядчик сделал настил с канатным тросовым ограждением и поставил качели. Получилось пространство для тихого отдыха», — сказал Андрей Иванов.
Он отметил, что парк будет всесезонным — уже этой зимой здесь обустроят две трассы для любителей лыж: на 800 метров и на два километра.



В настоящее время готовность парка превышает 85%. Здесь создана сеть дорожек, обустроены площадки для воркаута, баскетбола, волейбола и настольного тенниса, две детские площадки для ребят разного возраста, комната матери и ребёнка, установлены туалеты, урны и лавочки. Завершается монтаж деревянных настилов и фонарных столбов.

Читайте также:

Глава Одинцова Иванов осмотрел площадку «Мадекс-Технопарк» в Больших Вязёмах

Движение по участку ЦКАД в обход Малых Вязём планируют открыть до конца года

Глава Одинцовского округа Иванов вручил паспорта шести юным жителям
#одинцово
#одинцовский городской округ
#благоустройство
#парк
#андрей иванов
Россиянам рассказали об опасности постоянно включённой геолокации
Роскачество: Постоянно включённая геолокация небезопасна для личных данных
15 ноября 2024, 14:19

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества заявили об опасности постоянно включённой геолокации для личных данных.
«Приложения на смартфоне, работающие в фоновом режиме и собирающие избыточные данные, представляют серьёзную опасность. Разработчики такого ПО способны удалённо управлять доступом к функциям телефона, включая микрофоны и динамики. Но самое важное — злоумышленники могут отслеживать местоположение пользователя в реальном времени», — отметили в беседе с RT специалисты.

Они напомнили, что личные данные, украденные с помощью геолокации, могут быть использованы мошенниками.

До этого сообщалось, о том, что столичные производители электротехники поставили товары более чем на 140 млрд рублей за первые три квартала этого года.

«Мы развиваем и предлагаем действенные инструменты поддержки, что способствует увеличению локализации производственных мощностей. Это позволяет не только удовлетворять потребности внутреннего рынка в товарах повседневного спроса, но и выпускать продукцию для наукоемких сфер. Они объединяют ведущие компании в сферах фармацевтики, микроэлектроники и фотоники, беспилотной авиации и электромобилестроения», – приводит АГН «Москва» комментарий руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики ведомства Анатолия Гарбузова.

Ранее сообщалось, что Роскачество обнаружило опасные для здоровья вещества во многих произведённых в России подушках.

Читайте также:

Роскачество обнаружило опасные вещества в произведённых в России подушках

В Роскачестве раскрыли, каким категориям граждан откажут в ипотеке

Минздрав Украины сообщил о несоответствии питьевой воды стандартам качества
#москва
#роскачество
#товары
#данные
#приложения
#компании
#специалисты
#опасность
#производители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На выездной администрации в Котельниках обсудили отопление в домах
15 ноября 2024, 14:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев, его заместители и представители городских служб встретились с жителями в формате выездной администрации. Встреча прошла в Доме культуры «Белая Дача», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Главный вопрос, который волновал жителей, – отопление в многоквартирных домах. В связи с ремонтом трубопровода в некоторых домах отмечались отклонения по параметрам. Сейчас все наладки и испытания завершены, труба введена в эксплуатацию и работает в полном объёме», – говорится в сообщении.
Были обращения и по срокам переселения из аварийного жилья. Первый этап переселения из микрорайонов Белая Дача и Ковровый уже завершён. Новые квартиры жители получили в микрорайоне Парковый. Дом № 29 микрорайона Ковровый подпадает под вторую волну переселения, которая запланирована на 2026-2028 годы.

Помимо этого, жителей Котельников волновал вопрос благоустройства Кузьминского лесопарка. Первый этап завершён. Ко второму планируют приступить после решения вопроса финансирования с учётом программы модернизации сетей теплоснабжения.

Читайте также:

Спортсмены Котельников выступили на Международном турнире по настольному хоккею

Конкурс «Играй, гармонь, в Котельниках» собрал музыкантов из 22 муниципалитетов

Ансамбль танца «Рассвет» из Котельников стал лауреатом фольклорного фестиваля
#котельники
#тепло
#отопительный сезон
#отопление
#выездная администрация
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России стартовал проект «Городская среда будущего. Практики созидания»
15 ноября 2024, 14:03

Фото: пресс-служба проекта проект « Практики созидания»

Общероссийский проект «Городская среда будущего. Практики созидания» реализуется в стране, к участию в ней приглашаются молодые люди в возрасте от 12 до 25 лет, их родители и педагоги, сообщает пресс-служба проекта.
«Цель проекта в текущем году — вдохновить и поддержать тысячи молодых горожан, их педагогов и родителей в обретении знаний и навыков для успешной созидательной жизни и совместного участия в развитии своего города», — говорится в сообщении.
Дальнейшей целью проекта является поддержка системного развития тысячи российских городов при помощи обучения и сопровождения сотрудников муниципальных администраций и всех жителей в реализации различных проектов по развитию городской среды.

Присоединиться к программе можно до 7 декабря. Участие бесплатное. Подробная информация о проекте и форма доя регистрации размещены по ссылке.

Читайте также:

В подмосковном форуме «МЫ — РОССИЯ» приняли участие 1,5 тыс. человек

Регистрацию на Международный форум # МЫВМЕСТЕ продлили до 25 ноября

Этнокультурный форум в Красногорске решили сделать традиционным
#программа
#развитие
#россия
#городская среда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области с начала года переработали 2 млн тонн отходов
15 ноября 2024, 13:55

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье с начала года переработали более 2 млн тонн отходов. Такие данные привёл зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Отрасль рециклинга и вовлечения отходов во вторичный оборот на территории Московской области из года в год становится всё более передовой. Ежедневно в регионе работают 11 универсальных комплексов по переработке отходов, семь региональных операторов и около 400 заводов-переработчиков.
«Сегодня благодарим всех сотрудникам отрасли – от водителей до специалистов комплексов по переработке отходов и мастеров заводов. Особое внимание – общественным организациям, экоактивистам и волонтерам, которые стремятся помочь окружающей среде и внести вклад в развитие отрасли. Результат нашей совместной работы – переработка более 2 млн тонн отходов, из которых получаются и контейнерные площадки, и предметы быта, и даже оборудование для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья», – отметил Мурашов.
В Подмосковье развивается инфраструктура раздельного сбора отходов и приёма вторичных ресурсов. За 2024 год в регионе появилось более 600 новых баков для сдачи текстиля и фандоматов для приёма тары из пластика и алюминия; свыше 1,2 тыс. ёмкостей под сухие и смешанные отходы на контейнерных площадках.

15 ноября во всём мире отмечается День вторичной переработки.

Читайте также:

Подмосковную акцию по сдаче старых шин продлили до 25 ноября

В 600 квартирах по заявкам жителей Подмосковья нормализовали температуру горячей воды

В Подмосковье до июля 2025 года модернизируют около 900 контейнерных площадок
#минчистоты
#отходы
#переработка
#владислав мурашов
#подмосковье
#московская область
#экология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиян хотят обязать приносить присягу гражданина РФ с 14 лет
15 ноября 2024, 13:19

Фото: istockphoto/Irina Guzovataya

Российских подростков хотят обязать приносить присягу гражданина страны с 14 лет, гласит соответствующий законопроект, внесенный членами комитета Госдумы по делам СНГ, которым руководит председатель Леонид Калашников.
«Предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу, с 18 до 14 лет», — сказано в законодательной инициативе.
Отмечено, что таким образом хотят повысить молодежный патриотизм, а также взять обязательства соблюдать российскую Конституцию.

Ранее сообщалось о новом минимальном коэффициенте для выхода на пенсию в грядущем году. Подробности рассказала сенатор Ольга Епифанова, упомянув «белую» зарплату и официальное трудоустройство. Также приведены данные Росстата по средней зарплате в стране в середине текущего года.

Читайте также:

Стало известно, что будет с деньгами вкладчиков лишенного лицензии БКФ

YouTube в России снова работает

Песков отказался комментировать законопроект о спецсчетах для иноагентов
#мир
#россия
#госдума
#закон
#законопроект
#новости
#депутаты
#подростки
#армия россии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Детей из Подмосковья приглашают принять участие в творческих конкурсах по ПДД
15 ноября 2024, 13:17

Фото: istockphoto.com/Ljupco

Три творческих детских конкурса, посвящённых правилам дорожного движения, стартуют в России 18 ноября, принять в них участие смогут ребята изо всех регионов страны, сообщает пресс-служба организатора конкурсов — Благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.
«Участников приглашают на II Всероссийский конкурс стихов и песен по ПДД «Азбука безопасности дорожного движения», пятый конкурс фото- и видеоработ «Дорожная грамматика зимних дорог детства» и VIII Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства», — говорится в сообщении.
Целью конкурсов является профилактика дорожно-транспортных происшествий в зимний период.

Подробная информация о конкурсах размещена на сайте фонда-организатора.

Читайте также:

Подмосковные кинопедагоги смогут стать участниками Всероссийского конкурса

В России стартовал конкурс семейных историй «Освободители Европы»

В России стартовал конкурс на лучшую публикацию в СМИ на тему газоснабжения
#конкурс
#пдд
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве начнется метеорологическая зима
Синоптик Позднякова: метеорологическая зима придет в Москву в последние пять дней ноября
15 ноября 2024, 13:16

Фото: iStock/ChamilleWhite

Середина ноября — повод задуматься о настоящих зимних холодах, потому что время летит быстро. Не успеешь оглянуться — декабрь и белые сугробы.
Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» рассказала, какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья на ближайших выходных.

«В субботу еще местами небольшие осадки сохранятся. Температура воздуха в ночные часы будет слабо отрицательная. Дневная температура уже в субботу 3, 5 градусов. То есть температура воздуха будет способствовать таянию снега, который уже выпал», — сообщила синоптик.

По ее прогнозам, в воскресенье существенных осадков не будет, а температура будет положительная и в ночное, и в дневное время.

«В начале следующей недели также существенных осадков не ожидается, а вот в середине недели уже вновь будут дожди, а в концу недели погода может поменяться в сторону более зимних процессов. Сильное понижение температуры и метеорологическая зима придут к нам в последние пять дней ноября», — поделилась эксперт.

Читайте также:

Синоптик Позднякова: Москву ожидает пониженное атмосферное давление

Москвичам пообещали тёплую погоду в конце недели

Москвичам пообещали спокойную погоду на этой неделе
#эксперт
#погода
#часы
#зима
#температура
#осадки
#дожди
#прогноз погоды
#осень
#снег
#снегопад
#снегоход
#синоптики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Подмосковья напомнили о горячей линии по легализации самозахвата земли
15 ноября 2024, 12:50

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Горячая линия по вопросам легализации самовольно занятых участков земли работает на базе БТИ Московской области с июля текущего года, за это время служба приняла более 25 обращений, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
«Горячая линия открыта для помощи нарушителям, которые незаконно захватили землю. Задача работающих на горячей линии специалистов — помочь тем, кто к ним обращается, с документами по составлению схем землеустройства для перераспределения, а также оказать полную поддержку в устранении нарушений», — говорится в сообщении.
Получить консультацию можно по телефону 8 (498) 568-88-88. Отмечается, что получить консультацию по горячей линии БТИ можно и по другим вопросам, связанным с услугами учреждения.

Читайте также:

В Подмосковье зарегистрировали 8,9 тыс. объектов по «гаражной амнистии»

В МФЦ Московской области появились услуги БТИ

Более 55 тысяч жителей Московской области воспользовались услугами БТИ
#минимущества
#бти
#горячая линия
#земельные участки
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, что будет с деньгами вкладчиков лишенного лицензии БКФ
АСВ: выплата вкладчикам лишенного лицензии БКФ начнется не позднее 29 ноября
15 ноября 2024, 12:39

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Агентство по страхованию вкладов начнет возвращать деньги вкладчикам лишенного лицензии Банка корпоративного финансирования не позднее 29 ноября. Об этом сообщило АСВ на своем официальном сайте. Заявления, как отмечается, будут принимать на Госуслугах, на сайте АСВ и через банки-агенты.
«По данным отчетности банка на 1 октября 2024 года, страховая ответственность Агентства предварительно оценивается в 2,64 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что банки-агенты, через которые можно будет подать заявление на возврат средств, будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 20 ноября.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у БКФ 15 ноября, так как у банка долгое время наблюдались низкое качество активов, неэффективность бизнес-модели и хроническая убыточность.

Читайте также:

Банк России аннулировал лицензию на банковские операции «Американ экспресс банк»

ЦБ отозвал лицензию у Автоградбанка

Центробанк отозвал лицензию у еще одного российского банка
#бизнес
#качество
#банк
#банки
#центробанк
#операции
#заявление
#банк россии
#цб
Следите за нашими новостями
в удобном формате