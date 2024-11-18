За неделю в парках Подмосковья побывали более 1,3 млн человек

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Свыше 1,3 млн человек побывали в парках Московской области за неделю с 11 по 17 ноября, это на 210 тысяч посетителей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Подмосковья. Всего в регионе расположено 209 парков», — отметил глава областного Минблагоустройства Михаил Хайкин.Самым посещаемым на прошлой неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе: там побывали 43 тысячи человек. Второе место занял Фабричный парк в Истре с 27 тысячами посетителей. На третьем месте недельного рейтинга посещаемости мытищинский парк Мира, принявший 26 тысяч гостей. Четвёртое место — у парка Толстого в Химках, где за неделю побывали 22 тысячи человек. А замыкает топ-5 парк Лапса в Люберцах с 17 тысячами посетителей.
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Лев Каштанов