Территорию Братцевского парка в Красногорске передали для благоустройства

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Четыре земельных участка в Красногорске, на которых расположен Братцевский лесопарк, передали в безвозмездное пользование для дальнейшего благоустройства муниципальному автономному учреждению культуры «Парки Красногорска», сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Передача земли позволит руководству парка запланировать дальнейшее развитие этого объекта. Непременно с учётом пожеланий жителей», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.Общая площадь переданной земли составила два гектара. В настоящее время в Братцевском парке есть спортивная и детская площадки, создана зона для барбекю, обустроен сухой пляж с шезлонгами и установлена тринадцатиметровая деревянная ладья, сделанная из сибирской лиственницы.
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