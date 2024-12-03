Парки Подмосковья посетили за осень более 19,3 млн человек

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Свыше 19.3 млн посетителей приняли парки Московской области за осенний сезон в этом году, что на 1,3 млн человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«Наша работа направлена на то, чтобы в Московской области росло, количество парков и лесопарков, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий», — отметил глава областного министерства Михаил Хайкин.Самым посещаемым подмосковным парком стал парк «Пехорка» в Балашихе: за осень его посетили более 737 тысяч человек. Второе место осеннего рейтинга посещаемости занял Центральный парк в городском округе Долгопрудный: с сентября по ноябрь там побывали свыше 610 тысяч человек. А замыкает топ-3 Центральный парк культуры и отдыха в Пушкине, принявший осенью почти 512 тысяч посетителей.
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Лев Каштанов