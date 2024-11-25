В Московской области с начала года благоустроили 90 объектов

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90 различных общественных пространств благоустроили в Московской области в текущем году, это парки, лесопарки, пешеходные зоны, скверы и пр. Об этом сообщил в ходе совещания губернатора Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и городских округов региона министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
«В этом году у нас всего благоустроено 90 объектов. Это 12 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходных зоны, пять набережных, скверы, детские скверы, скейтпарки и катки. На сегодняшний день у нас 80 объектов открыто и полностью функционирует, по десяти объектам идут завершающие работы. И три катка тоже сейчас готовятся к открытию», — сказал Михаил Хайкин.Кроме того, в рамках программы «Светлый город» в регионе в 2024 году установили около 4 тысяч фонарных столбов и более 32 тысяч светильников.
Михаил Хайкин также отметил, что этой зимой в регионе будут работать 37 катков с искусственным льдом, большинство из которых — 27 — откроются 1 декабря, семь — 7 декабря и три — 16 декабря.
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