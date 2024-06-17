Парки Подмосковья приняли за неделю 2 млн посетителей

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Около 2 миллионов человек побывали в парках Московской области за неделю с 10 по 16 июня, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«Общее количество посетителей составило 2 млн. При этом в субботу, 15 июня, в парках региона побывали свыше 388 тысяч человек, а всего за выходные там насчитали более 768 тысяч посетителей», — говорится в сообщении.Самым посещаемым парком на минувшей неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе, который посетили 93 тысячи человек. Второе место занял парк Толстого в Химках с 51 тысячей посетителей. Замыкает топ-3 недельной посещаемости Центральный парк в Пушкинском округе: там побывали 49 тысяч человек. Кроме того, больше 40 тысяч посетителей собрали парк Мира в Мытищах, парк Кривякино в Воскресенске и Сестрорецкий парк в Клину.
В министерстве напомнили, что всего на территории Московской области расположено 194 парка культуры и отдыха.
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Лев Каштанов