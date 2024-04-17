Парки Подмосковья уже наполовину подготовили к летнему сезону

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
План по устранению дефектов, обнаруженных в подмосковных парках после зимнего, уже выполнен более чем на 50%. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Подготовка парков к сезону началась с наступлением марта. С апреля работы по подготовке территорий к лету активизировались. Выявлены дефекты, которые появилась в парках за зиму. Это повреждения дорожек, оборудования детских площадок, скамеек, урн и иных объектов. Из выявленных 12 тысяч дефектов устранено 9,3 тысяч, что составило 76%», – уточнили в ведомстве.Там уточнили, что в работе остаются 2,7 тыс. дефектов. До 26 апреля планируется устранить все выявленные нарушения.
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Лора Луганская