В Московской области идет подготовка парков к летнему сезону

Татьяна Садырова была одной из первых студенток университета «Дубна». Отучившись, она сменила несколько сфер деятельности и даже несколько лет преподавала в родном вузе. И всюду она добавилась успеха. Татьяна уверена, что в этом ей помог университет. Об этом она рассказала в интервью Анне Эпштейн, передаёт пресс-служба университета.