В Московской области идет подготовка парков к летнему сезону

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московкой области.
В регионе началась активная подготовка и уборка городских парков к предстоящему сезону.
На территории Московской области на сегодняшний день функционирует 194 парка.
Кроме этого, после пяти дней постоянной теплой погоды также начнется акарицидная обработка всех парковых территорий.
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«Подготовка и уборка парков проводится с 1 по 26 апреля по десяти пунктам. На сегодняшний день были проведены подготовительные работы: очистка дорожек от снега, закупка инвентаря и сбор мусора. Регламент подготовки к летнему сезону был отработан. До 26 апреля будут устранены все дефекты в парках и продолжится дальнейший мониторинг за их состоянием», – поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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Мира Полтева