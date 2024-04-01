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В Московской области идет подготовка парков к летнему сезону

01 апреля 2024, 14:33
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московкой области.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московкой области.

В регионе началась активная подготовка и уборка городских парков к предстоящему сезону.
На территории Московской области на сегодняшний день функционирует 194 парка.

«Подготовка и уборка парков проводится с 1 по 26 апреля по десяти пунктам. На сегодняшний день были проведены подготовительные работы: очистка дорожек от снега, закупка инвентаря и сбор мусора. Регламент подготовки к летнему сезону был отработан. До 26 апреля будут устранены все дефекты в парках и продолжится дальнейший мониторинг за их состоянием», – поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.


Кроме этого, после пяти дней постоянной теплой погоды также начнется акарицидная обработка всех парковых территорий.

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#михаил хайкин
#уборка
#подготовка
#мониторинг
#парки
#благоустройство
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СК проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма
01 апреля 2024, 15:23

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов отправил обращение главе СК Александру Бастрыкину, где попросил проверить покинувшую Россию певицу Манижу по факту оправдания терроризма. Об этом пишет Mash.
Певицу решили проверить после поста о теракте в «Крокусе сити холл». Уроженка Таджикистана Манижа в своей публикации осудила момент применения физической расправы и пыток к террористам, совершившим атаку на «Крокус Сити Холл», при их задержании. Певица назвала это зрелище «публичной пыткой».

Она также рассказала о своих детских воспоминаниях, о том, как много времени проводила у своей бабушки в Душанбе. Манижа Сангин заявила, что убийцы не имеют национальности и в любой ситуации необходимо «оставаться людьми». Именно под этим постом Алла Пугачёва опубликовала свои извинения.

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#певица
#ск рф
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В Подмосковье стартовал прием заявок на запись ребенка в первый класс
01 апреля 2024, 15:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

С 1 апреля жители Московской области могут записать своего ребенка в первый класс.
В регионе родители все чаще выбирают «бесшовный» переход ребенка из детсада в школу.

«В рамках такого перехода ребенок не замечает смену образовательного учреждения, благодаря сопровождению команд воспитателей и педагогов.До конца года у нас в Подмосковье каждый детский садик будет входить в состав крупного образовательного комплекса. Также в этом году в кшолу пойдет порядка 115-120 тысяч выпускников детсада», - поделился министр образования Московской области Илья Бронштейн.

Стоит отметить, что в рамках программы информирования родители будут уведомлены о начале приема заявок в первые классы. Всего будет две волны в рамках которых все желающие смогут записаться в более удобные для них школы.

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#переход
#илья бронштейн
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Синоптик Ильин предрёк москвичам температурные контрасты на этой неделе
01 апреля 2024, 15:15

Фото: iStock/Aerial

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что на этой неделе в Москве и Подмосковье ожидаются температурные контрасты.
«Первые два дня — лето, температура 18-22°С, без существенных осадков. Может быть, сегодня по области кратковременный дождь местами пройдёт, но погоду нигде не сделает. Ветер сохранится сегодня и завтра плотный и южный, 6-11 м/с. Эта ночь и ночь со вторника на среду будут очень тёплыми, ниже 9-12°С температура не опустится», — пояснил в беседе с RT Ильин.

Специалист добавил, что уже со среды будет наблюдаться похолодание, которое продлится до выходных.

А ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила о погодном рекорде в Москве сегодня, 1 апреля.

«В 12:00 1 апреля на ВДНХ температура воздуха достигла 20,3°С, что стало новым суточным рекордом. Пик тепла придется на период 15:00 – 16:00, и станет теплее еще на 1-2°С. Первоапрельская шутка погоды удалась! В воздухе – май, а на земле – апрель», – приводит АГН «Москва» сообщение Поздняковой.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что сегодня, в понедельник, а также во вторник температура воздуха в Москве поднимется до 22°C.

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#москва
#погода
#температура
#прогноз
#весна
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«Я благодарна всем»: выпускница университета «Дубна» рассказала о своей учёбе и работе
01 апреля 2024, 15:11

Фото: пресс-служба университета «Дубна»/Татьяна Садырова

Татьяна Садырова была одной из первых студенток университета «Дубна». Отучившись, она сменила несколько сфер деятельности и даже несколько лет преподавала в родном вузе. И всюду она добавилась успеха. Татьяна уверена, что в этом ей помог университет. Об этом она рассказала в интервью Анне Эпштейн, передаёт пресс-служба университета.
«Направление «Системный анализ и управление», на котором я училась – это не только про программирование и автоматизацию. Это еще и про умение адаптироваться в непонятной среде (…) Так что университетское образование мне очень пригодилось», — сказала Татьяна.
Она добавила, что учёба и опыт работы в разных сферах позволили не зависеть от обстоятельств, а самостоятельно выбирать свой путь.

«Я очень благодарна всем своим преподавателям и работодателям, потому что люди, которые меня окружали и окружают научили меня очень многому», — подчеркнула Татьяна.
Сейчас Татьяна Садырова работает начальником отдела рекламы и связей с общественностью в «ОКБ «Аэрокосмические системы». Одна из значимых составляющих её работы — помощь студентам в трудоустройстве и взаимодействие с вузами. И в этом плане студенты «Дубны» показывают себя как перспективные работники.

«В нашем университете дают хорошую базу, с которой молодой специалист может реализоваться как в избранной сфере, так и быстро получить смежную профессию», — отметила Татьяна.
Она также добавила, что у корпорации «Промтех», в которую входит ОКБ «Аэрокосмические системы», налажена совместная работа с университетом «Дубна» по трудоустройству студентов. Ребята начинают работать уже после третьего курса и получают отличную практическую подготовку.

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#дубна
#университет
#вуз
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Депутат Сухарев: Надо проверить законность выданных за последние 10 лет паспортов РФ
01 апреля 2024, 15:01

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Депутат Госдумы Иван Сухарев заявил о необходимости проверить законность выданных за последнее десятилетие паспортов России иностранным гражданам.
Он объяснил такую меру наличием порядочного числа граждан, которые получили российские паспорта в обход миграционного законодательства и теперь такие люди способствуют криминогенной среде в обществе.

«Для обеспечения национальной безопасности прошу поручить провести полноценную проверку паспортов РФ, выданных лицам, принятым в гражданство Российской Федерации, за последние десять лет», — приводит RT текст обращения депутата на имя первого вице-премьера правительства России Андрея Белоусова.

Ранее стало известно, что многие граждане нашей страны выражают мнение о том, что государственные выплаты должны получать лишь те, кто здесь постоянно живёт. Как пишут argumenti.ru, россиян не совсем устраивает, что налогами люди должны содержать тех, кто либо уехал из страны «в более тёплые и сытные места», либо тех, кто к России имеет отношение вполне косвенное, в том числе жителей республик Средней Азии с российскими паспортами.

До этого сообщалось, что срок временного пребывания иностранных граждан в России будет сокращён до 90 дней в течение года.

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#гражданство
#выплаты
#обращения
#рф
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СК начал проверку по обращению депутатов об организации США и Украиной терактов в РФ
01 апреля 2024, 14:41

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет начал проверку по обращению депутатов об организации терактов в России со стороны США и других западных стран, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Отмечается, что обращения были получены от А.Л. Красова, Н.М. Харитонова, Я.В. Лантратовой и общественных деятелей А.Г. Дугина и А.Л. Деркача. Ведомство начало процесс рассмотрения обращения 27 марта текущего года.

Ранее сообщалось, что 31 марта в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) задержаны три преступника, которые готовились совершить теракт. Стало известно, что иностранные боевики финансировали террористов, которые устроили теракт в «Крокус сити холле».

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#теракт
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#операции
#ск
#рф
#крокус сити холл
#террористы
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В Подольске начался ремонт моста через реку Пахру
01 апреля 2024, 14:36

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Плановый ремонт моста через реку Пахру начался в городском округе Подольск у санатория «Родина», в связи с этим режим проезда меняется, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На время работ на мосту организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.
На мосту отремонтируют переходные плиты и деформационный шов, обновят гидроизоляцию, заменят металлическое барьерное ограждение и перила, восстановят опоры и устранят размывы.

Завершить работы планируется до конца июля текущего года.

В министерстве также добавили, что в настоящее время специалисты Мосавтодора проводят дополнительные обследования мостов и путепроводов на дорогах региональной сети для составления плана ремонтных работ.

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#подольск
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Российский сотовый оператор Tele2 проведет ребрендинг до конца года
01 апреля 2024, 14:23

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Российский сотовый оператор Tele2 анонсировал проведение ребрендинга до конца текущего года. Об этом говорится в сообщении компании.
Данное решение связано с истечением срока действия лицензии на бренд. Срок действия лицензии шведской Tele2 AB заканчивается 31 декабря 2024 года.

Сообщается, что оператор уже разработал концепцию проекта, которая будет «сохранять преемственность с текущим брендом». Через некоторое время пользователям будут представлены новое позиционирование и айдентика.

Уточняется, что правительство Швеции уже отказало телекоммуникационной компании Ericsson поставлять оборудование Tele2.

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В Россию запретили въезжать 69 гражданам Киргизии после теракта в «Крокусе»
01 апреля 2024, 14:21

Фото: iStock/Naeblys

Нескольким десяткам граждан Киргизии запретили въезжать в Россию после теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщил замминистра иностранных дел Киргизии Алмаз Имангазиев.
Отмечается, что ограничения коснулись 69 граждан страны.

С 23 марта многие из них вернулись в Киргизию из аэропортов Москвы. Часть граждан республики находилась в чёрном списке. Другая часть впервые прибыла в Россию, но была выдворена из страны.

По словам Имангазиева, российские правоохранительные органы имеют право не впускать в страну иностранцев, внешность которых не внушает доверия или вызывает опасения.

Киргизское внешнеполитическое ведомство призвало граждан воздержаться от поездок в Россию, если в этом нет острой необходимости. Придерживаться этого требования следует до снятия режима усиленного контроля пропуска через российскую границу.

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#киргизия
#россия
#мигранты
#ограничения
#граница
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