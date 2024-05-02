Парки Подмосковья за месяц посетили более 8 млн человек

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Свыше 8 млн посетителей приняли парки культуры и отдыха Московской области в апреле текущего года, что на десять процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма региона.
В министерстве также составили топ-5 самых посещаемых парков Подмосковья за апрель.
На четвёртое место топ-5 вышел Центральный парк в Долгопрудном, где за апрель насчитали свыше 230 тысяч гостей, а замыкает пятёрку лидеров Парк Мира в Мытищах, где за месяц побывали 222 тысяч человек.
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«Список лидеров возглавляет балашихинский парк «Пехорка». Там за второй месяц весны побывали 372 тысячи человек. Второе место по посещаемости занял Центральный городской парк культуры и отдыха в Пушкинском округе: он принял в апреле около 275 тысяч гостей. На третьем месте оказался парк культуры и отдыха м. Л. Н. Толстого в Химках, где за месяц побывали 258 тыс. человек», — говорится в сообщении.
На четвёртое место топ-5 вышел Центральный парк в Долгопрудном, где за апрель насчитали свыше 230 тысяч гостей, а замыкает пятёрку лидеров Парк Мира в Мытищах, где за месяц побывали 222 тысяч человек.
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Лев Каштанов