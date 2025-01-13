Парки Подмосковья за неделю посетили более 1,25 млн человек

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Свыше 1,25 млн человек посетили парки Московской области на минувшей недели, это на 284 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«Парки и лесопарки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Подмосковья. Всего в регионе расположено 209 парков и лесопарков», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Самым посещаемым на прошлой неделе стал балашихинский парк «Пехорка»: там побывали более 52 тысяч человек. Второе место по посещаемости занял Центральный парк в Пушкинском округе: он принял за неделю более 32 тысяч гостей. На третьем месте оказался парк Мира в Мытищах с более чем 27 тысячами посетителей. Четвёртое место занял домодедовский парк «Ёлочки», принявший свыше 25,8 тыс. посетителей. А замыкает топ-5 парк «Фабричный» в городе Дедовск округа Истра: его за неделю посетили более 25,3 тыс. человек.
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Лев Каштанов