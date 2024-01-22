Парки Подмосковья за неделю посетили более миллиона человек

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
«С 15 по 21 января в областных парках побывали 1,2 млн человек, что на 375 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. В будние дни среднее число посетителей парков составило 150 тысяч человек. В субботу в парки пришли 210 тысяч посетителей, в воскресенье — около 183 тысяч», — уточняется в сообщении.
Самым популярным парком по итогам недели оказался Центральный парк в Пушкине, там зафиксирована 51 тысяча посетителей. На втором месте парк «Пехорка» в Балашихе — 42 тысячи гостей. На третьем месте Фабричный парк в Истре (31 тысяча посетителей), на четвёртом — парк Толстого в Химках (27 тысяч гостей). Замыкает недельный топ-5 парк культуры, спорта и отдыха им. Лазутиной в Одинцове: там побывали 24 тысячи человек.
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