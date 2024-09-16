В ЖК «Заречье Парк» уже наполовину построен паркинг на 717 машиномест

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В жилом комплексе «Заречье Парк» строится многоуровневый наземный паркинг на 717 машиномест. Готовность объекта составляет 50%. Девелопер группа «Самолёт» строит парковку в рамках комплексного развития территории в Одинцовском городском округе, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
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