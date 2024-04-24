Подмосковные коммунальщики перейдут в майские праздники на усиленный режим работы

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В предстоящие выходные дни и майские праздники работа коммунальных служб продолжится в штатном режиме. Кроме того, будут ведены дополнительные меры, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Для предупреждения технологических сбоев и своевременной ликвидации их последствий на праздники организовано круглосуточное дежурство инженерно-технического персонала.
В министерстве отметили, что в выходные дни подмосковные коммунальщики будут патрулировать места особой опасности, в том числе объекты возможного подтопления и аварийные участки сетей.
Читайте также:
График работы почтовых отделений Подмосковья изменится в майские праздники
Объявлен режим работы МФЦ Подмосковья в майские праздники
В Подмосковье утвердили график приёма граждан по обращениям к губернатору
«В майские праздники 10 филиалов коммунальных служб Подмосковья переходят на режим повышенной готовности, чтобы обеспечить население услугами водоснабжения и водоотведения в шести городских округах Восточного Подмосковья: Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Шатуре, Лосино-Петровском, Электростали и Богородском», – говорится в сообщении.
Для предупреждения технологических сбоев и своевременной ликвидации их последствий на праздники организовано круглосуточное дежурство инженерно-технического персонала.
В министерстве отметили, что в выходные дни подмосковные коммунальщики будут патрулировать места особой опасности, в том числе объекты возможного подтопления и аварийные участки сетей.
Читайте также:
График работы почтовых отделений Подмосковья изменится в майские праздники
Объявлен режим работы МФЦ Подмосковья в майские праздники
В Подмосковье утвердили график приёма граждан по обращениям к губернатору
Лора Луганская