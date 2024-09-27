В России проходит онлайн-олимпиада для школьников «Безопасные дороги»

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С 24 сентября по 27 октября в рамках информационной кампании национального проекта «Безопасные качественные дороги» в России уже в пятый раз проводится Всероссийская онлайн-олимпиада для школьников с 1-го по 9-й класс «Безопасные дороги».
Мероприятие направлено на повышение знания основ безопасного поведения на дорогах. Организаторами олимпиады выступают автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты», министерство транспорта и министерство внутренних дел РФ при поддержке министерства просвещения.
Олимпиада будет проводиться на безвозмездной основе на образовательной платформе УЧИ.РУ. Приступить к выполнению заданий и узнать информацию об Олимпиаде можно напрямую по указанной ссылке. Для перехода к выполнению заданий на сайте необходимо авторизоваться (1) или зарегистрироваться (2) на платформе УЧИ.РУ.
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Александр Бойцов