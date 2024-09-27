В Москве вырос спрос на психологов и психиатров в сентябре

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В сентябре в Москве почти вдвое вырос спрос на психологов и психиатров. Об этом сообщили в пресс-службах онлайн-сервисов по поиску работы и подбору специалистов hh.ru, «Авито Работа» и SuperJob.
«В Москве число вакансий для психологов выросло с 102 в июне до 195 в сентябре, медиана предлагаемой зарплаты за лето выросла на 4 тыс. руб. и сейчас составляет 79 тыс. руб. Вакансии для психиатров в столице выросли с 67 в июне до 122 в сентябре, медиана предлагаемой зарплаты существенно выросла – с 120 тыс. руб. в начале лета до 140 тыс. руб. в начале осени», – рассказали Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе hh.ru.
При этом самым большим спросом столице пользуются нейропсихологи, психологи-педагоги, клинические психологи, а также специалисты по реабилитации.
По данным издания, осенью спрос на психологов в Москве вырос на 29% по сравнению с этим же периодом прошлого года. В пресс-службе «Авито Работы» отметили, что узкопрофильные психологи и психиатры часто находят работу еще во время учебы. При этом этих вакансий психиатров на сегодняшний день почти в 2,5 раза больше, чем вакансий психотерапевтов.
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Элина Позднякова