Парковочные тарифы скорректируют на ряде московских улиц
Со 2 января в столице изменятся парковочные тарифы на части улиц. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».
На 12 участках парковка станет дешевле — тариф снизят там, где средняя заполняемость мест держится ниже 50%. В числе таких локаций — улица Михаила Якушина, улица Игоря Численко, а также 2-й, 3-й и 5-й проезды Марьиной Рощи.
При этом на большинстве улиц (89%) с платной парковкой цены останутся прежними. Еще на 10,5% участков, где стабильно занято 80–90% мест, стоимость скорректируют в пределах действующей тарифной сетки.
В департаменте пояснили, что изменения должны снизить перегруженность популярных зон, уменьшить «лишний» трафик из‑за поиска свободных мест и повысить оборачиваемость парковок. По задумке, местным жителям с резидентными разрешениями станет проще и быстрее находить парковку.
Профессор МАДИ Султан Жанказиев отметил, что в предновогодний период особенно заметно, когда парковочная инфраструктура перестает справляться с нагрузкой. По его словам, корректировать стоимость там, где текущий тариф уже не работает, — оправданно, и речь может идти как о повышении, так и о снижении цены, что соответствует мировой практике.
Кроме того, со 2 января на три рубля проиндексируют плату за проезд по МСД в часы пиковой загрузки — до 13 рублей за участок. В остальное время проезд останется бесплатным: по будням с 20:00 до 07:00 и с 11:00 до 16:00, а также в выходные и праздничные дни. Тариф на транзитный проезд (950 рублей) менять не будут.
В «Дептрансе» рассчитывают, что это поможет сохранить поездки по МСД быстрыми и более предсказуемыми по времени.
