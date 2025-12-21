Достижения.рф

В Москве массовое ДТП парализовало МКАД

В Москве массовое ДТП на 43-м км МКАД спровоцировало четырёхкилометровую пробку
В Москве на внутренней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей. Подробности сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».



ДТП произошло на 43-м километре кольцевой автодороги, около съезда №44. На место происшествия оперативно прибыли экипажи экстренных служб — ГИБДД, медики и спасатели. Специалисты устанавливают детали случившегося и выясняют, есть ли пострадавшие.

Авария парализовала движение на подъезде к месту ДТП. Затор растянулся на четыре километра. Представители Департамента транспорта столицы настоятельно советуют водителям выбирать альтернативные маршруты и заранее объезжать проблемный участок.

