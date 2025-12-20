Достижения.рф

На востоке Москвы перекрыли движение из-за серьёзного пожара

Движение в Измайлово перекрыли из-за пожара в жилом доме
Серьёзный пожар на востоке Москвы привёл к перекрытию дорог. Об этом информирует Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».



Пожар на Первомайской улице в доме 42 вынудил перекрыть движение по 4-й и 5-й Парковым улицам. Оперативные службы уже работают на месте. Они выясняют обстоятельства происшествия и уточняют информацию о возможных пострадавших.

Дептранс рекомендует водителям выбирать объездные маршруты и проявлять внимательность в районе пожара. Уточняется, что возгорание произошло в квартире на 15-м этаже жилого дома в районе Измайлово. Жильцы дома самостоятельно эвакуируются.

