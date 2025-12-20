На востоке Москвы перекрыли движение из-за серьёзного пожара

20 декабря 2025, 16:18

Движение в Измайлово перекрыли из-за пожара в жилом доме

Фото: Istock/Aleksey Matrenin

Серьёзный пожар на востоке Москвы привёл к перекрытию дорог. Об этом информирует Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».