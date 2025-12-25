В Москве перекрыли Рублёвское шоссе из-за загоревшегося автомобиля
В Москве Рублёвское шоссе перекрыли из-за автомобиля, который загорелся. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Возгорание произошло рядом с остановкой общественного транспорта «Черепково». На месте уже работают оперативные службы — пожарные и спасатели. Специалисты устанавливают точную причину инцидента. Они проверяют информацию о возможных пострадавших.
В результате чрезвычайного происшествия движение транспорта по Рублёвскому шоссе в сторону Московской области сильно затруднено. Для проведения необходимых работ сотрудники временно перекрыли три полосы из пяти.
