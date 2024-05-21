Партнерше рассказывающего о своей сексуальной жизни коллегам мужчины дали совет

Фото: istock / nd3000
Женщина пожаловалась на чрезмерно общительного партнера, который делится с коллегами подробностями своей сексуальной жизни. Письмо читательницы и совет эксперта по отношениям Эм Кларксон публикует издание Metro.
Девушка рассказала, что её партнер признался, что знает все об интимной жизни коллег и сам много чего рассказывает о своей.
Она добавила, что истории коллег он ей не рассказывает.
Как ответила Кларксон, женщина имеет полное право на установление личных границ.
Читайте также:
Диетолог Хачирова заявила об опасности майонеза
Испытывающим проблемы с потенцией пожилым мужчинам назвали альтернативу «Виагре»
Врач Умнов озвучил смертельную дозу водки
«На следующее утро мы занимались любовью, и он сказал: «Коллеги будут знать об этом до конца завтрашнего рабочего дня». Но он никогда не спрашивал у меня разрешения говорить об этом. Я люблю его и ценю наши отношения, но мне не нравится, что он так делает», — посетовала девушка.
Она добавила, что истории коллег он ей не рассказывает.
Как ответила Кларксон, женщина имеет полное право на установление личных границ.
«Скажите, что любите его, чувствуете себя с ним комфортно и безопасно, но такое поведение подрывает ваше доверие и заставляет чувствовать себя плохо. Попросите его перестать делиться всеми деталями интимной жизни», — объяснила коуч.Если мужчина не уважает эти границы, значит он уважает свою партнершу, подытожила эксперт.
Читайте также:
Диетолог Хачирова заявила об опасности майонеза
Испытывающим проблемы с потенцией пожилым мужчинам назвали альтернативу «Виагре»
Врач Умнов озвучил смертельную дозу водки
Алина Юрчак