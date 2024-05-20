Диетолог Хачирова заявила об опасности майонеза

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Диетолог Асият Хачирова предупредила, что в майонезе может находиться возбудитель сальмонеллы.
Она отметила, что паразит может попасть в продукт благодаря сырому яйцу.
Для того, чтобы обезопасить себя, специалист рекомендовала при приготовлении домашнего майонеза выбирать только свежие яйца, а при покупке готовых соусов выбирать лишь проверенных производителей и читать состав продукта.
Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что сахар, а точнее глюкозу исключить из рациона практически невозможно даже при прекращении употреблять сладкое.
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«Дело в том, что сырое яйцо может содержать возбудителя серьезного заболевания — сальмонеллез. Есть производители, которые готовят его именно так, лишь заменяя сырое яйцо яичным меланжем — высушенным яйцом. Добавление меланжа способствует более длительному хранению майонеза», — объяснила в беседе с NEWS.ru Хачирова.
Для того, чтобы обезопасить себя, специалист рекомендовала при приготовлении домашнего майонеза выбирать только свежие яйца, а при покупке готовых соусов выбирать лишь проверенных производителей и читать состав продукта.
Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что сахар, а точнее глюкозу исключить из рациона практически невозможно даже при прекращении употреблять сладкое.
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Мелисса Тимофеева