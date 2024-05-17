Испытывающим проблемы с потенцией пожилым мужчинам назвали альтернативу «Виагре»

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Мужчинам в возрасте, которые столкнулись с проблемами с потенцией, необязательно начинать приём специальных препаратов. Такое мнение озвучила сексолог и коуч по отношениям Миша Баттл. В материале для Time она назвала альтернативу «Виагре».
Как утверждает эксперт, столкнувшись с проблемами с эрекцией и невозможностью эякулировать, мужчины обращаются к медикаментам типа «Виагры». Баттл предупредила, что на некоторых людей она совершенно не действуют, а кому-то ее категорически нельзя принимать. Вместо подобных лекарств мужчины могут попробовать сексуальные практики, которые не требуют эрекции.
Сексолог также посоветовала воспринимать секс как общее занятие, а не как задачу с конкретной целью. Она привела в пример взаимную мастурбацию, оральный секс и сосредоточение внимания на других частях тела.
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«Возможно, им стоит развивать близость в паре вне секса, назначать свидания и устраивать секс-игры, заняться эротическим массажем и даже задуматься о немоногамии», — уверена Баттл.
Сексолог также посоветовала воспринимать секс как общее занятие, а не как задачу с конкретной целью. Она привела в пример взаимную мастурбацию, оральный секс и сосредоточение внимания на других частях тела.
«В одном из недавних исследований 60 процентов респондентов согласились, что проникающий половой акт не является обязательным для получения удовлетворения от сексуального опыта. Это показывает, насколько наши представления о сексе могут меняться с возрастом», — подытожила она.Ранее врач раскрыл взаимосвязь больных зубов и плохой эрекции. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак