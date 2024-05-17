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Испытывающим проблемы с потенцией пожилым мужчинам назвали альтернативу «Виагре»

17 мая 2024, 04:40
Фото: istock / monkeybusinessimages

Фото: istock / monkeybusinessimages

Мужчинам в возрасте, которые столкнулись с проблемами с потенцией, необязательно начинать приём специальных препаратов. Такое мнение озвучила сексолог и коуч по отношениям Миша Баттл. В материале для Time она назвала альтернативу «Виагре».
Как утверждает эксперт, столкнувшись с проблемами с эрекцией и невозможностью эякулировать, мужчины обращаются к медикаментам типа «Виагры». Баттл предупредила, что на некоторых людей она совершенно не действуют, а кому-то ее категорически нельзя принимать. Вместо подобных лекарств мужчины могут попробовать сексуальные практики, которые не требуют эрекции.

«Возможно, им стоит развивать близость в паре вне секса, назначать свидания и устраивать секс-игры, заняться эротическим массажем и даже задуматься о немоногамии», — уверена Баттл.


Сексолог также посоветовала воспринимать секс как общее занятие, а не как задачу с конкретной целью. Она привела в пример взаимную мастурбацию, оральный секс и сосредоточение внимания на других частях тела.

«В одном из недавних исследований 60 процентов респондентов согласились, что проникающий половой акт не является обязательным для получения удовлетворения от сексуального опыта. Это показывает, насколько наши представления о сексе могут меняться с возрастом», — подытожила она.
Ранее врач раскрыл взаимосвязь больных зубов и плохой эрекции. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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#секс
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#тела
Кардиолог объяснил, как разговоры по телефону провоцируют развитие гипертонии
Кардиолог Шляхто: разговоры по телефону приводят к гипертонии
17 мая 2024, 05:12

Фото: istock / dragana991

Разговоры по телефону более 30 минут в неделю повышают риск развития артериальной гипертонии. Об этом предупредил главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто, сообщает «АиФ».
«Среди неочевидных факторов развития артериальной гипертонии можно назвать разговоры по мобильному телефону. У людей, которые говорят по мобильному 30 и более минут в неделю, вероятность появления артериальной гипертонии оказалась на 12% выше, чем у тех, кто тратил на телефонные звонки меньше времени», — рассказал Шляхто.
Кардиолог также обратил внимание на важность регулярной гигиены полости рта и соблюдения здорового образа жизни для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Людям с давлением выше 140 на 90 он порекомендовал кататься на велосипеде и заниматься плаванье, а обладателям пониженного давления – обратить внимание на силовые тренировки.

Шляхто отметил, что чистка зубов два раза в день и больше серьёзно снижает риск развития инсультов и инфарктов.

Ранее кардиолог рассказала, как избежать «дачного инфаркта». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#кардиолог
#врач
#тренировки
#сердце
#телефоны
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В центре «Ясенки» тестируют роботизированное оборудование для реабилитации
16 мая 2024, 22:32

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В центре реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» стартовало тестирование уникального роботизированного оборудования для лечения позвоночника. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Одна из новинок – система декомпрессии позвоночника от McBrothers ROBOSPINE. Это новое слово в роботизированном лечении позвоночника. Аппарат использует принцип декомпрессии и мягкого механического воздействия, благодаря чему устраняется защемление и восстанавливается структура диска позвоночника. За период тестирования уже есть положительные отзывы.
«В центре «Ясенки» уже получили помощь около 200 участников СВО. Недавно по просьбе родственников в нашем центре стало доступно совместное проживание в период реабилитации», – сообщила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Она добавила, что отвечает всем современным требования социальной и медицинской реабилитации. Бойцов там обслуживают бесплатно.

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#минсоцразвития мо
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Подмосковный аллерголог-иммунолог Нестёркин перечислил признаки астмы у детей
16 мая 2024, 21:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Указать на астму у ребёнка в раннем возрасте может целый ряд симптомов. Об этом предупредил врач-педиатр, аллерголог-иммунолог Московского областного центра охраны материнства и детства, заведующий детским консультативно-диагностическим центром Алексей Нестёркин.
«Это, например, возникающие при простудах приступообразный кашель, свисты в груди и одышка. После простуды у ребенка в течение двух – трёх недель может сохраняться покашливание, особенно при смехе, активных играх, вдыхании холодного воздуха. Важно выявлять факторы, которые провоцируют обострение, и стараться избегать их воздействия», – отметил врач.
По его словам, помогает в этом ведение пищевого дневника – фиксирование каких-либо симптомов после приёма нового продукта или лекарства.
«Для постановки диагноза «бронхиальная астма» у детей собирают семейный и аллергологический анамнез, проводят физикальный осмотр, назначают инструментальные и лабораторные обследования. Помимо этого, используют аллергологические тесты – кожную пробу или взятие крови на определение специфических иммуноглобулинов E. Детям старше 5-6 лет проводят спирометрию – инструментальное обследование для оценки функций внешнего дыхания», – пояснил специалист.
Диагноз сохраняется на всю жизнь, подчеркнул Нестёркин. Однако современные методы лечения помогают болезнь сделать управляемой вплоть до полного исчезновения симптомов.

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#подмосковье
#московская область
#дети
#врач
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Для пациенток МОНИИАГ открыли индивидуальные родильные залы
16 мая 2024, 21:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В акушерском обсервационном отделении Московского областного института акушерства и гинекологии открыли индивидуальные родильные залы. У пациенток появилось больше возможностей для выбора метода родоразрешения, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«С учётом современных тенденций и пожеланий наших пациенток нам удалось оборудовать два индивидуальных родильных зала. Теперь женщины даже с тяжёлыми заболеваниями, естественные роды которых будут проходить под контролем наших специалистов, смогут вместе с врачом выбрать альтернативный метод их проведения. Им можно будет пригласить в этот день близкого родственника или отдать предпочтение вертикальным родам», – пояснила руководитель акушерского обсервационного отделения института Екатерина Ефимкова.
Как рассказали в ведомстве, отделение ведёт исследовательскую работу по профилактике перинатальных осложнений у беременных с инфекционными заболеваниями, болезнями почек и бронхиальной астмой, а также принимает роды у пациенток с этими болезнями.

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#минздрав мо
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#подмосковье
#московская область
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Врач Кондрахин рассказал о правилах в период магнитных бурь
Врач Кондрахин посоветовал отказаться от кофе в период магнитных бурь
16 мая 2024, 20:18

Фото: iStock/koya79

Терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что в период магнитных бурь рекомендуется отказаться от чая, кофе, крепкого алкоголя, снизить употребление табака.
«Убираем стимуляторы — кофе, крепкий чай, алкоголь, уменьшаем количество табака. Надо перейти на режим ЗОЖ. Любая агрессия на организм требует адаптации. Человек чувствует дополнительные неприятности, и зачем ему негативные проявления интоксикации?» — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Кондрахин.

Ранее завотделением восстановительного лечения Видновской КБ Светлана Малиновская заявляла, что передозировка витамина D может вызвать у беременных риск возникновения уродств плода, а также болезни костей ребёнка. Также избыток этого витамина в организме чреват расстройством пищеварения, головокружением, слабостью и спутанностью сознания.

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#врач
#кофе
#чай
#магнитные бури
#здоровье
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Врач Малиновская назвала самый опасный витамин для беременных
Врач Малиновская заявила об опасности передозировки витамина D для беременных
16 мая 2024, 20:01

Фото: iStock/ilona titova

Завотделением восстановительного лечения Видновской КБ Светлана Малиновская заявила, что передозировка витамина D может вызвать у беременных риск возникновения уродств плода, а также болезни костей ребёнка.
«Передозировки витамина D у беременных женщин и кормящих матерей вызывают уродства плода, болезни костей у новорожденных. Так как витамин накапливается в жировой ткани, то его высвобождение в кровоток происходит медленно. В результате чего эффект токсичности может сохраняться в течение нескольких месяцев», — пояснила в беседе с NEWS.ru Малиновская.

Также избыток этого витамина в организме чреват расстройством пищеварения, головокружением, слабостью и спутанностью сознания.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина напомнила о полезных свойствах витамина D, среди которых поддержка здоровья зубов, костей, мышц, а также наполнение организма энергией, силой и здоровьем.

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#врач
#диетолог
#беременность
#витамины
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Врач Антонова заявила об опасности уборки без перчаток
16 мая 2024, 19:35

Фото: iStock/demaerre

Врач-дерматолог, врач-венеролог, врач-миколог Дарья Антонова заявила, что производить уборку дома без перчаток опасно для кожи из-за использования химических средств.
Она пояснила, что химические чистящие средства способны уничтожать не только жир и грязь, но и защитный слой кожи, защищающий нас от различных грибков, инфекций и вирусов.

«Себум — секрет сальных желез кожи. Такие железы есть на всем кожном покрове, за исключением ладоней и подошв. Кожное сало, пот и кислоты образуют гидролипидную мантию, которая служит защитой от проникновения в организм болезнетворных бактерий, вирусов и грибков», — пояснила в беседе с Газета.ру Антонова.

Она добавила, что такая водно-жировая мантия не даёт испаряться влаге с поверхности кожи, что также очень полезно.

Ранее дерматолог Марина Суворова заявила, что ненатуральные ткани одежды и пастельного белья могут быть вредны для кожи.

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Фельдшер Балан: Кошки могут привести к слабоумию
16 мая 2024, 19:22

Фото: iStock/Iurii Garmash

Фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей Наталья Балан заявила, что домашние животные, в частности кошки могут заразить человека паразитами, что может привести даже к слабоумию.
«Toxoplasma gondii — паразит, который встречается у котов. Заражение происходит через царапины, укусы и в результате несоблюдения гигиенических норм. Паразит воздействует на работу головного мозга — он проникает в ЦНС и влияет на нейромедиаторы. Поведение человека становится изменчивым, а инфекция может стать причиной развития психического расстройства», — пояснила в беседе с Газета.ру Балан.

Она подчеркнула, что особенно негативно подобная инфекция сказывается на пожилых людях.

Ранее сообщалось, что система санитарно-карантинного контроля на границе России в прошлом году предотвратила завоз шести опасных инфекций в РФ.

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#инфекция
#заражение
#рф
#животные
#кошки
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Компенсацию за аренду жилья получают около 80 супругов-медработников из Подмосковья
16 мая 2024, 19:14

Фото: Istockphoto / Andrey Sayfutdinov

79 супружеских пар подмосковных медицинских работников получают компенсацию за аренду жилья в размере 30 тыс. рублей. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава региона.
Компенсировать аренду жилья супругам-медикам в Московской области начали с этого года. Участниками программы могут стать сотрудники медицинских организаций министерства.
«Компенсация аренды жилья – самая востребованная мера социальной поддержки медицинских специалистов в Подмосковье. Её получают свыше 11 тыс. медиков. С этого года мы ввели увеличенную выплату для супружеских пар. Если раньше только один член семьи мог претендовать на получение 20 тыс. рублей, то теперь муж с женой могут суммарно получить компенсацию в 30 тыс. рублей. Такую выплату оформили уже 79 семей», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Для получения ежемесячной компенсации медики должны соответствовать нескольким критериям – в частности, работать не менее, чем на одну полную ставку по одной из 35 должностей. У специалиста и членов его семьи не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Ещё одно условие – отсутствие денежного возмещения за аренду жилья от администраций городских округов.

Оформить заявку на компенсацию можно на региональном портале госуслуг. Она будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. Первый обратившийся с заявлением супруг получает 20 тыс. рублей, второй – 10 тыс.

Подробную информацию об этих и других мерах соцподдержки в Подмосковье можно узнать на сайте.

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#московская область
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