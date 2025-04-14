Схождение Благодатного огня 2025 в Иерусалиме: дата, суть и значение для верующих

Храм Гроба Господня (Фото: РИА Новости/Вячеслав Татарковский)
Схождение Благодатного огня — событие, которое с особым трепетом ждут верующие перед главным праздником Пасхи. Про благодатный огонь и церемонию сошествия расскажет «Радио 1».
Когда схождение Благодатного огня в Иерусалиме в 2025 годуКаждый год в Страстную субботу христиане по всему миру ждут схождения Благодатного огня. В 2025-ом году это произойдет 19 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Считается, что он находится на том самом месте, где был погребен и воскрес Иисус Христос. Храм построил римский император Константин I.
Что такое Благодатный огоньБлагодатный огонь для верующих является символом воскрешения Христа. Сейчас церемония, на которую съезжаются люди со всего мира, призвана объединять людей — не важно, на каком языке они говорят, важно единство веры.
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Как появилось чудо ПасхиСчитается, что первым свидетелем этого явления был апостол Петр. Он узнал о Воскрешении Христа и отправился к месту, где его погребли. Там он увидел яркий свет, который освещал гробницу. Впервые письменное упоминание о схождении Благодатного огня датируется IV веком. Уже тогда паломники говорили о чуде света, который не сходит с неба, а рождается в самой гробнице Иисуса Христа. Но особенно активно источники упоминают явление с IX века — именно тогда оно стало восприниматься как ежегодное, повторяющееся и неизменное.
Суть схождения Благодатного огняДля христиан огонь является символом надежды на будущее. Согласно приметам и поверьям, что если люди не дождутся огня в назначенный день, то на Земле наступит страшный суд. Такие дни уже были в 1101, 1579 и 1923 годах.
(Фото: РИА Новости/Фонд Андрея Первозванного)
Как выглядит церемонияС самого начала крестный ход три раза обойдет вокруг храма, после внутрь алтаря войдут Иерусалимский патриарх и Армянский архимандрит. Перед этим они разоблачаются, чтобы все увидели, что у них нет никаких средств для разведения огня. Затем двери закрываются и все люди вокруг молятся. При этом никто не знает за сколько огонь сойдет к людям. После чуда Иерусалимский патриарх зажигает от него лампаду и 33 свечи, которые символизируют годы жизни Христа. Огонь выносят к верующим из Кувуклии. Некоторые очевидцы говорят, что в первые секунды огонь не обжигает.
Почему Благодатный огонь не обжигаетВерующие считают, что в первые 33 минуты (символически — по числу лет земной жизни Христа) Благодатный огонь не обладает обычными физическими свойствами огня — он не обжигает кожу, не воспламеняет одежду, не причиняет боли. Люди подносят его к лицу, умываются им, проводят по бороде, волосам. Некоторые описывают это как «божественное сияние», как «живой свет», а не огонь в привычном понимании. Церковное объяснение гласит: это чудо, подтверждение Божественного присутствия, символ нерукотворного света Воскресения. Не обжигающий огонь — знак милости и любви Божией, нисходящей к людям.
(Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Когда Благодатный огонь будет в России в 2025 годуКаждый год огонь доставляют в разные страны. В этом году он будет привезен специальным рейсом к вечерней службе 19 апреля в храм Христа Спасителя. Организацией доставки с 2003 года занимается Фонд Андрея Первозванного. После представители епархий доставят огонь в различные города страны, в том числе в Архангельск, Владимир, Санкт-Петербург, Иркутск, Казань, Новосибирск, Омск, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Челябинск и другие. В Москве Благодатный огонь можно будет получить в 15 храмах.
Что можно и нельзя делать
- В этот день нельзя ссориться. Принято забывать старые обиды и прощать тех, с кем в ссоре.
- Нельзя быть скупым.
- Запрещено есть мясо и пить алкоголь.
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