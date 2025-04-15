Паша Техник и рэперы Metox и Марк перевели более ₽1 млн бойцам в зоне СВО

Паша Техник (Фото: Инстаграм* @techniquepashalive)
Покойный Паша Техник и рэперы Metox и Марк регулярно переводили деньги на поддержку и оснащение бойцов воинских частей, участвующих в специальной военной операции. 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии и 1182-му артполку они отправили около миллиона рублей только за прошлый 2024 год.
Об этом корреспонденту телеграм-канала Mash рассказали представители российских военных. Причём больше всего переводов — на общую сумму около 700 тысяч рублей — сделал Техник, который недавно умер в госпитале Таиланде и на днях был похоронен в Москве. В личных вещах Паши его родные нашли грамоту с благодарностью от российских военных подразделений.
Свой пост администраторы телеграм-канала снабдили фотографией бойца в камуфляже и бронежилете, сидящего на земле. Судя по тому, что на коленях он держит снаряд, это военнослужащий 1182-го артиллерийского полка.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Свой пост администраторы телеграм-канала снабдили фотографией бойца в камуфляже и бронежилете, сидящего на земле. Судя по тому, что на коленях он держит снаряд, это военнослужащий 1182-го артиллерийского полка.
«От Павла Техника. Земля пухом, легенда», — написано на снаряде.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов