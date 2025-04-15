«Паша Техник жив?»: в Сети распространяют видео с рэпером, который уверяет, что «вернулся с того света»

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)
В Сети распространяют неожиданные кадры с Пашей Техником, который заявляет, что «вернулся с того света». На видео он выглядит вполне здоровым и полным оптимизма.
В подписи к видео указано, что вся шумиха с похоронами рэпера была лишь «прогревом» к его новому альбому. Многие поклонники не на шутку удивились. Однако те, кто давно знал творчество Техника, сразу поняли, в чём дело.
Исполнитель очень любил юмор на грани и не раз балансировал между жизнью и смертью, поэтому и записал такое видео ещё задолго до своей кончины. К тому же, сказывалось употребление запрещённых веществ, после которым он действительно будто «воскресал», пытаясь снова вернуться к нормальной жизни.
Однако кадры стремительно разлетелись по Сети. Даже Никита Джигурда, судя по всему, поверил в увиденное и посчитал нужным показать подписчикам.
Тем временем директор музыканта отбивается от фанатов Техника, которые задают вопросы о том, жив ли их любимый рэпер.
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Исполнитель очень любил юмор на грани и не раз балансировал между жизнью и смертью, поэтому и записал такое видео ещё задолго до своей кончины. К тому же, сказывалось употребление запрещённых веществ, после которым он действительно будто «воскресал», пытаясь снова вернуться к нормальной жизни.
Однако кадры стремительно разлетелись по Сети. Даже Никита Джигурда, судя по всему, поверил в увиденное и посчитал нужным показать подписчикам.
Тем временем директор музыканта отбивается от фанатов Техника, которые задают вопросы о том, жив ли их любимый рэпер.
«Паша Техник жив?», «Техник, ты умер?», – написал в своём Telegram-канале примеры вопросов Марк Яровный.Читайте также:
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Анастасия Чинкова