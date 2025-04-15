«Чтоб был придурком в кадре»: Кушанашвили обвинил ведущих Муз-ТВ в одурманивании Паши Техника веществами

Отар Кушанашвили (Кадр из видео: Телеграм @kakovo_otar)
Известный тележурналист и скандалист Отар Кушанашвили добрался до героя новостных лент последних недель — скончавшегося в Таиланде и на днях похороненного в Москве рэпера Паши Техника. Он обвинил ведущих канала Муз-ТВ в одурманивании исполнителя запрещёнными веществами.
Очередное громкое заявление-разоблачение скандальный журналист сделал во время нового эфира своего YouTube-шоу «Каково?!», название которого в социальных сетях сопровождается подзаголовком «Вся правда о шоу-бизнесе».
Он рассказал, как однажды отправился на съёмки программы телеканала Муз-ТВ вместе со своим продюсером Антоном Шестаком, также известным как Артхаус. В той передаче принимал участие Паша Техник.
Ведущий шоу «Каково?!» объяснил эти действия съёмочной бригады Муз-ТВ желанием сделать программу ещё более резонансной и вызвать дополнительный интерес к ним, используя фигуру рэпера.
Читайте также:
«Это вызов»: рэпер Апачев оценил граффити поклонников Техника на стене Цоя
После смерти Паши Техника в Сеть слили голые фото его бывшей жены Евы Карицкой
«Случилась болезнь»: почему Отар Кушанашвили решил жениться на возлюбленной лишь спустя 20 лет совместной жизни
Он рассказал, как однажды отправился на съёмки программы телеканала Муз-ТВ вместе со своим продюсером Антоном Шестаком, также известным как Артхаус. В той передаче принимал участие Паша Техник.
«Я не сомневаюсь, что все ведущие, вся съёмочная группа Муз-ТВ, учитывая то состояние, в котором рэпер уже прибыл на запись, прибегла, скажем так, к дополнительным усилиям, чтобы состояние Паши Техника на момент начала его допроса ведущим было ещё более экзальтированным», — заявил Кушанашвили, выделив интонационно слово «дополнительным».
Ведущий шоу «Каково?!» объяснил эти действия съёмочной бригады Муз-ТВ желанием сделать программу ещё более резонансной и вызвать дополнительный интерес к ним, используя фигуру рэпера.
«Они хотели добиться от Паши Техника одного: чтобы он был придурком, паяцем в кадре», — считает Кушанашвили.
Читайте также:
«Это вызов»: рэпер Апачев оценил граффити поклонников Техника на стене Цоя
После смерти Паши Техника в Сеть слили голые фото его бывшей жены Евы Карицкой
«Случилась болезнь»: почему Отар Кушанашвили решил жениться на возлюбленной лишь спустя 20 лет совместной жизни
Александр Бойцов