«Лучше быть честной эскортницей»: последняя возлюбленная Паши Техника заявила, что его экс-жена сама продала свои интимные фото

Паша Техник (Фото: Instagram* @techniquepashalive)
Ева Карицкая заявила, что после похорон Паши Техника её интимные кадры слили в Сеть. Однако последняя возлюбленная рэпера Кристина Лекси уверяет, что девушка их продала.
Напомним, что с 28-летней эскортницей Лекси Паша Техник познакомился в конце января. А в марте на своём последнем концерте в Петербурге он признался ей в любви со сцены, а также публично послал бывшую жену. Карицкая, в свою очередь, воспитывает шестилетнего сына от рэпера.
После смерти исполнителя его последняя девушка и бывшая жена начали публично ругаться, обращаясь друг другу в личных блогах.
Накануне 30-летняя Карицкая заявила, что её интимные фото слили в Сеть. Она обвинила в этом Лекси.
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После смерти исполнителя его последняя девушка и бывшая жена начали публично ругаться, обращаясь друг другу в личных блогах.
Накануне 30-летняя Карицкая заявила, что её интимные фото слили в Сеть. Она обвинила в этом Лекси.
«Была бы я эскортницей или снималась бы в порно, наверное, меня бы это не смущало. Но я в диком шоке и диком стыде. Это моё личное. Отстаньте от меня уже», – написала Ева в своём Telegram-канале.Сегодня Кристина резко ответила на это обвинение, правда, тоже обвинением. Она заявила, что экс-супруга певца хочет нажиться на его смерти.
«Фотки твои слили? Ты сама их продала! В клинике могут подтвердить, кто находился с 8 утра до 9 вечера там, пока кто-то записывал фальшивые кружочки! Почему же первые три дня ты была не в клинике, а отдыхала в Дубае? Зная, что Паша под ИВЛ», – заявила Лекси.Кристина пропустила похороны Паши, поскольку была не в России. Карицкая заявляла, что эскортница отказалась финансово помогать в организации погребения. Эти слова возмутили Лекси, которая указала на наличие у неё всех чеков.
«Честно, я уже на пределе! От всей этой лжи и фальши. Противно! Я молчала только из-за Паши, так как он не любит всю эту ругань и знает, кто его бывшая жена! Уж лучше быть честной эскортницей‚ чем настолько фальшивой во всем», – написала последняя возлюбленная рэпера в своём Telegram-канале.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова