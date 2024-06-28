Стало известно, в каких боях принимает участие муж «королевы марафонов»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Мужа Елены Блиновской, которая арестована по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, перевели в штурмовое подразделение. Он участвует в боях под Красногоровкой. Об этом пишет РИА Новости.
Его сослуживец и экс-адвокат Эльман Пашаев оспорил заявления СМИ, что Блиновский уезжал в Москву решать финансовые вопросы, а затем вернулся в часть. По его словам, он с мая находится в штурмовом подразделении пятой отдельной мотострелковой бригады и участвует в боях под Красногоровкой.
Напомним, Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.
Блиновский сменил деятельность в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Блогер и «королева марафонов» Блиновская подала в суд заявление о банкротстве
Алексей Блиновский покинул воинскую часть в Донецке
Стало известно, на что готова пойти «королева марафонов»
Напомним, Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.
Блиновский сменил деятельность в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Блогер и «королева марафонов» Блиновская подала в суд заявление о банкротстве
Алексей Блиновский покинул воинскую часть в Донецке
Стало известно, на что готова пойти «королева марафонов»
Дарья Осипова