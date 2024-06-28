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Стало известно, в каких боях принимает участие муж «королевы марафонов»

Мужа «королевы марафонов» Блиновского перевели в штурмовое подразделение
28 июня 2024, 10:02
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Мужа Елены Блиновской, которая арестована по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, перевели в штурмовое подразделение. Он участвует в боях под Красногоровкой. Об этом пишет РИА Новости.
Его сослуживец и экс-адвокат Эльман Пашаев оспорил заявления СМИ, что Блиновский уезжал в Москву решать финансовые вопросы, а затем вернулся в часть. По его словам, он с мая находится в штурмовом подразделении пятой отдельной мотострелковой бригады и участвует в боях под Красногоровкой.

Напомним, Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.



Блиновский сменил деятельность в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Губернатор Богомаз: дрон попал в административное здание в Брянске
28 июня 2024, 09:38

Фото: iStock/vadimrysev

Губернатор Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что Брянск подвергся атаке украинского дрона.
По его словам, системы радиоэлектронной борьбы подавили вражеский беспилотник, однако при падении он частично повредил крышу административного здания. Богомаз отметил, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Губернатор не уточнил, о каком здании идет речь и есть ли пострадавшие в результате атаки.

Ранее Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь российские средства ПВО сбили над пятью регионами РФ 25 беспилотников ​украинской армии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#брянская область
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Вспышка холеры в Херсонской области и прорыв обороны ВСУ под Купянском: последние новости СВО
Марочко: ВС России заняли новые позиции на Купянском направлении
28 июня 2024, 09:34

Фото: iStock/dr_evil

В Херсонской области продолжается вспышка холеры. Госпитализировали больше ста человек.

Последние новости с полей СВО по состоянию на утро 28.06.2024 приводит редакция «Радио 1».

Слобожанское направление

Боевики ВСУ не прекращают атак под Липцами. Идут тяжелые позиционные бои. Вооруженные силы Украины перебрасывают резервы в Волчанске.

Купянско-Сватовское направление

Военные ВС РФ ведут штурмовые действия. Фиксируется продвижение на нескольких участках фронта.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные имеют тактический успех на купянском направлении. По его словам, в районе Степной Новоселовки российские военные прорвали оборону ВСУ и заняли новые позиции. Западнее Сватово на одном из участков получилось отодвинуть боевиков Вооруженных сил Украины приблизительно на один километр.

Авдеевское направление

Идут встречные бои в районе Новоселовки Первой и Сокола. Фиксируется продвижение военных ВС РФ.

Угледарское направление

Бои идут к югу от Новомихайловки. Российские военные продвигаются в районах балок Широкая, Солененькая и Икряная.

Запорожское направление

Вооруженные силы Украины готовятся атаковать в районе Малой Токмачки и Орехова. Военные ВС РФ укрепляются и готовятся их отражать. На путях подвоза техники военные ВСУ дронами сбрасывают противопехотные мины. В районе Работино работает артиллерия.

Южно-Донецкое направление

Вооруженные силы Украины контратаковали в Старомайорском и Урожайном.

Донецкое направление

В Красногоровке российские военные продвинулись с севера и с запада от многоэтажек, где сидят ВСУ. Авиация и артиллерия работает на подступах к Константиновке.

Херсонское направление

ВКС РФ поразили командный пункт Вооруженных сил Украины в с. Львово на правом берегу.

В Херсонской области продолжается вспышка холеры. Госпитализировали больше ста человек, скончались как минимум 12. Преимущественно заболевание развивалось среди украинских боевиков. По оперативным данным, проблема, к сожалению, есть и на нашей стороне Днепра.

Стало известно, почему ВСУ не смогут воспользоваться истребителями F-16
Стало известно, почему ВСУ не смогут воспользоваться истребителями F-16

Командование ВСУ готовится к сдаче четырёх городов

Украинские военные не могут сдержать наступление российской армии в ДНР. Поэтому Киев готовится в ближайшее время оставить Торецк, Красный Лиман, Очеретино и Красногоровку. Российские войска на Донецком направлении успешно развивают наступление в полосе шириной около 110 километров.

На Украине издали закон о мобилизации трех категорий студентов

На Украине с 1 июля смогут мобилизовать три категории студентов. Речь идет о студентах-заочниках, а также тех, кто получает второе и третье высшее образование. Кроме того, под мобилизацию попадают те, кто получают любое образование по уровню ниже имеющегося.

На Украине заявили о сложной ситуации в районе Торецка

Генштаб ВСУ заявил, что для военных Вооруженных сил Украины ситуация в районе Торецка, который находится на подконтрольной Киеву территории ДНР, является напряженной.

В Крыму усилится работа ПВО для защиты от обстрелов ВСУ

Защита Крыма усилится после недавнего удара со стороны боевиков ВСУ по Севастополю. Об этом сообщил глава региона Михаил Развозжаев телеканалу СТВ. По его словам, работа уже ведется.

Российские военные уничтожили HIMARS на донецком направлении

Бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили HIMARS на донецком направлении.
По данным «Известий», реактивная система залпового огня производства США была обнаружена оператором БПЛА.

Над территорией России за ночь уничтожили 25 беспилотников ВСУ

В российском оборонном ведомстве отметили, что двенадцать беспилотников были ликвидированы в Брянской области, девять — в Смоленской, два — в Курской и по одному в Воронежской и Ростовской. Районы, где были сбиты вражеские дроны, и информацию о последствиях в Минобороны России не уточнили.

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#минобороны
#киев
#пво
#дроны
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Над территорией России за ночь уничтожили 25 беспилотников ВСУ
Минобороны: за ночь над пятью российскими регионами перехвачены 25 БПЛА
28 июня 2024, 08:36

Фото: iStock/NiseriN

За прошедшую ночь российские средства ПВО сбили над пятью регионами РФ 25 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
В российском оборонном ведомстве отметили, что двенадцать беспилотников были ликвидированы в Брянской области, девять — в Смоленской, два — в Курской и по одному в Воронежской и Ростовской. Районы, где были сбиты вражеские дроны, и информацию о последствиях в Минобороны России не уточнили.

Ранее губернатор региона Максим Егоров заявил, что беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал нефтебазу в Мичуринском районе Тамбовской области. В результате атаки началось небольшое возгорание, однако его удалось быстро локализовать. Никто не пострадал.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#аппарат
#возгорание
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#минобороны
#вс рф
#пво
#беспилотник
#спецоперация
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Белоусов поручил принять меры из-за американского Global Hawk у Черного моря
28 июня 2024, 08:27

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации США с беспилотниками. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
В оборонном ведомстве заявили, что над акваторией Черного моря увеличилась интенсивность полетов стратегических американских беспилотников. Это свидетельствует о большой вовлеченности стран НАТО и США в конфликт на Украине.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку атаки девяти украинских дронов-камикадзе на военный объект в Смоленской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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В Совфеде объяснили резкую смену позиции Зеленского по конфликту на Украине
Сенатор Цеков: Зеленский сменил позицию по конфликту с РФ под давлением общества
28 июня 2024, 08:11

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский поменял свою позицию по конфликту с Россией. Об этом информирует NEWS.ru.
Политик отметил, что значительные потери ВСУ вынуждают украинские власти проводить насильственную мобилизацию, что «взбудоражило» граждан Украины, которые хотят скорейшего завершения конфликта. По словам Цекова, все это давит на Зеленского.

Однако, как указал сенатор, Зеленский продолжает «дудеть в одну и ту же дудку»: пытается втянуть в противостояние как можно больше государств.

«Запад интенсивно начал поставлять оружие Украине, давал огромные деньги прежде всего на обогащение Зеленского и его окружения. На Западе ему рассказывали, что у России все закончится, она проиграет и Украина одержит победу. Такое могло появиться только в глупых головах и мозгах. Но дело в том, что глупые головы руководят Европой и Америкой», — приводит слова Цекова NEWS.ru.

Член Совфеда добавил, что в нынешней ситуации переговоры будут вестись на других условиях, гораздо более тяжелых для Киева.

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В Тамбовской области после атаки беспилотника ВСУ загорелась нефтебаза
28 июня 2024, 06:42

Фото: istock / Distortion Media

Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал нефтебазу в Мичуринском районе Тамбовской области. Об этом проинформировал губернатор региона Максим Егоров в Телеграм-канале.
По словам Егорова, прилет БПЛА на предприятие произошел около 4:35 по московскому времени.

В результате атаки началось небольшое возгорание, сейчас пожар локализован. Жертв нет.

Региональный глава добавил, что в тушении задействованы силы пожарной охраны нефтебазы и 11 пожарных расчетов, оперативно прибывших на место происшествия.

Напомним, 21 июня в Тамбовской области был ликвидирован открытый пожар на нефтебазе, который тушили практически сутки.

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#возгорание
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#всу
#беспилотник
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В Смоленской области пресекли атаку украинских дронов-камикадзе
Губернатор Анохин: девять дронов-камикадзе ВСУ сбили над Смоленской областью
28 июня 2024, 05:43

Фото: istock / NatureNow

Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку атаки девяти украинских дронов-камикадзе на военный объект в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в Телеграм-канале.
«Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки девяти дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России», — написал Анохин.
Региональный глава добавил что, по предварительным сведеньям, пострадавших и разрушений нет.

До этого сообщалось, что три беспилотника ВСУ уничтожены над Трубчевским районом Брянской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#губернатор
#пво
#бпла
#всу
#дроны
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В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ
Три БПЛА ВСУ уничтожены над Трубчевским районом Брянской области
28 июня 2024, 03:27

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Три беспилотника самолетного типа сбиты над Трубчевским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Телеграм-канале.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — сказано в сообщении.
Никто не пострадал, разрушений на земле нет, уточнил глава региона.

Оперативные и экстренные службы работают на месте.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#пво
#всу
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Российские военные уничтожили HIMARS на донецком направлении
«Известия»: ВС России уничтожили РСЗО HIMARS на Донецком направлении
28 июня 2024, 03:17

Фото: istock / Aterrassi

Бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили HIMARS на донецком направлении.
По данным «Известий», реактивная система залпового огня производства США была обнаружена оператором БПЛА.

«Американская военная техника была уничтожена бойцами расчета Новотроицкого батальона беспилотной авиации ГРОМ «Каскад»», — сказано в материале.
Ранее было опубликовано видео «прощального залпа» из подбитого дроном «Града». Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сша
#техника
#бпла
#рф
#рзсо
#всу
#вооружение
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