Экс-замглавы Генштаба Армении Хачатрян устроил стрельбу в ресторане

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Бывший заместитель главы Генштаба Армении Тигран Хачатрян устроил стрельбу в ресторане недалеко от Еревана, после чего был арестован. Об этом сообщает ArmLur.am, ссылаясь на собственные источники.
Согласно сообщению, в ресторане произошел конфликт с участием десяти человек, в ходе которого Хачатрян выстрелил из наградного оружия. В результате инцидента ранение получил житель Карабаха, он был экстренно госпитализирован.
После стрельбы полиция арестовала Хачтряна и изъяла у него наградное оружие. При этом официально информацию не подтверждали.
Напомним, Хачатряна уволили первого заместителя главы Генштаба Армении после того, как он рассмеялся над словами премьер-министра республики Никола Пашиняна, который утверждал, что российские ракеты не являются пригодными для использования, якобы они взрываются не полностью.
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После стрельбы полиция арестовала Хачтряна и изъяла у него наградное оружие. При этом официально информацию не подтверждали.
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Элина Позднякова