В МИД РФ выразили обеспокоенность шествием неонацистских группировок в Армении

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Россия обеспокоена шествием неонацистской группировки в Армении. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала властей страны пресекать на корню любые проявления нацизма.
Захарова подчеркнула, что российская сторона была крайне удивлена тому, что армянские правоохранительные органы никак не препятствовали проведению шествия. В связи с этим она призвала внимательнее относиться к подобным случаям и пресекать на корню любое проявление нацизма.
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