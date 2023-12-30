МИД: США рассматривают Кавказ как плацдарм для «второго фронта» против России

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Вашингтон рассматривает Кавказ в качестве плацдарма для открытия «второго фронта» против России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отмечала, что Армения с подсказки и при содействии Запада намеревается коренным образом переориентировать внешнюю политику. Действия Евросоюза и НАТО подчинены цели вытеснения России с Южного Кавказа, подчеркнула дипломат.
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Александр Бойцов