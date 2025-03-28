Пашу Техника не могут перевезти в Россию из-за критического состояния

Паша Техник (Фото: Telegram-канал @pashatechniqueoriginaI)
Рэпер Паша Техник находится в коме, его не могут перевезти в Россию из-за критического состояния. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Музыканту диагностировали пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. По данным Telegram-канала, на операцию требуется 10 млн рублей.
Близкие Техника собрали 5 млн рублей, остальную сумму пытаются найти через социальные сети. Рэпера подключили к аппарату ЭКМО.
Напомним, 40-летнего Пашу Техника экстренно госпитализировали в Таиланде.
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Близкие Техника собрали 5 млн рублей, остальную сумму пытаются найти через социальные сети. Рэпера подключили к аппарату ЭКМО.
Напомним, 40-летнего Пашу Техника экстренно госпитализировали в Таиланде.
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Екатерина Коршунова