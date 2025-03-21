Общественники добились отмены концерта Паши Техника в Барнауле

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)
Представители общественного движения «Русская община» добились отмены концерта рэпера Павла Ивлева, более известно как Паша Техник, в Барнауле. Об этом сообщает портал Amic.
Отмечается, что выступление исполнителя должно было состояться 5 апреля в клубе «Фараон».
По словам координатора организации в Алтайском крае Романа Васильева, причиной отмены концерта могли стать деструктивные тексты Техника и его неоднократное появление в общественных местах в нетрезвом виде.
Напомним, что в ноябре прошлого года Фрунзенский районный суд Владимира признал рэпера виновным в пропаганде употребления наркотических средств. В решении суда было указано, что песни рэпера, находящиеся в открытом доступе, содержат строчки о приёме запрещённых веществ. В результате Пашу Техника оштрафовали на 20 тысяч рублей.
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По словам координатора организации в Алтайском крае Романа Васильева, причиной отмены концерта могли стать деструктивные тексты Техника и его неоднократное появление в общественных местах в нетрезвом виде.
Напомним, что в ноябре прошлого года Фрунзенский районный суд Владимира признал рэпера виновным в пропаганде употребления наркотических средств. В решении суда было указано, что песни рэпера, находящиеся в открытом доступе, содержат строчки о приёме запрещённых веществ. В результате Пашу Техника оштрафовали на 20 тысяч рублей.
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Анастасия Чинкова