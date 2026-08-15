Паспорт обвиняемой в контрабанде оружия девушки изъяли — она не может получить медпомощь

15 августа 2026, 17:04

Обвиняемая в контрабанде оружия Яна Леонова не может получить медпомощь в США

Фото: Istock / peterscode

33-летняя Яна Леонова, которую в США обвиняют в нарушении экспортного контроля, столкнулась с проблемами при попытке получить медицинскую помощь. Об этом сообщает BAZA.