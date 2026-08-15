Паспорт обвиняемой в контрабанде оружия девушки изъяли — она не может получить медпомощь
33-летняя Яна Леонова, которую в США обвиняют в нарушении экспортного контроля, столкнулась с проблемами при попытке получить медицинскую помощь. Об этом сообщает BAZA.
По словам девушки, оригинал её паспорта находится у суда, а выданный вместо него документ клиники не принимают. Американское следствие считает, что после начала СВО Леонова вместе с сообщниками закупала в США авиационное оборудование и комплектующие для самолётов, а затем отправляла их в Россию в обход экспортных ограничений. По версии обвинения, детали перевозили через третьи страны, в том числе Армению и Мальдивы, без необходимых лицензий.
Впоследствии Леонову задержали и доставили в США. Сейчас она находится под домашним арестом. При этом суд разрешает ей покидать дом на короткое время в случае необходимости обратиться к врачу. Однако воспользоваться этой возможностью, как утверждает Яна, оказалось непросто. В американских клиниках у неё требуют оригиналы документов, а паспорт находится в суде в качестве материалов дела. Выданную вместо него справку медучреждения не принимают.
По словам Леоновой, у неё есть хронические заболевания, а в последнее время участились приступы тахикардии. Девушка опасается, что из-за отсутствия документов не сможет получить необходимую медицинскую помощь даже в ситуации резкого ухудшения состояния.
В мае Леонова признала вину и заключила сделку со следствием. После этого обвинение оставило ей одну статью — о нарушении экспортного контроля.
Теперь Яне может грозить до 20 лет лишения свободы. Приговор по делу ожидается 28 октября.
Пока Леонова пытается решить вопрос с документами и найти возможность попасть к врачу. Получается парадоксальная ситуация: обратиться за медицинской помощью ей формально разрешено, но получить её без оригинала паспорта она фактически не может.
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