Назвали число погибших при землетрясении в Индонезии
По меньшей мере 20 человек стали жертвами мощного землетрясения, произошедшего в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара. Об этом со ссылкой на данные спасательных служб сообщает агентство Reuters.
По информации спасателей, работающих в районе портового города Маумере, из-под завалов извлекли тела 20 погибших. Еще шесть человек пострадали, двое остаются заблокированными под обломками разрушенных строений.
Подземные толчки магнитудой 7,7 зафиксировали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре в 00:58 по московскому времени недалеко от острова Флорес. Вслед за основным ударом в 102 километрах от города Лабуан-Баджо произошла мощная афтершоковая серия магнитудой 6,2.
В результате стихийного бедствия повредило жилые дома, а также объекты социальной инфраструктуры, включая школы, административные здания и медицинские учреждения. Сообщается, что после землетрясения в ряде районов страны наблюдались волны цунами, однако их высота не превышала одного метра.
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