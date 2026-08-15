Назвали число погибших при землетрясении в Индонезии

15 августа 2026, 16:55

Reuters: землетрясение в Индонезии унесло жизни 20 человек

Фото: istockphoto/Ratchat

По меньшей мере 20 человек стали жертвами мощного землетрясения, произошедшего в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара. Об этом со ссылкой на данные спасательных служб сообщает агентство Reuters.