Паспорта гражданина Российской Федерации получили 12 школьников из Наро-Фоминска

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск
В большом зале окружной Администрации состоялось торжественное мероприятие — 12 наро-фоминских школьников получили паспорта гражданина Российской Федерации. Это важное событие символизирует переход молодых людей во взрослую жизнь и обретение новых гражданских прав и обязанностей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.
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Дайана Хусинова