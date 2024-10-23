В Наро-Фоминске состоялась церемония вручения книги «Почётные граждане земли Наро-Фоминской»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск
22 октября в выставочном зале Центрального дворца культуры «Звезда» прошла торжественная церемония награждения книгами «Почётные граждане земли Наро-Фоминской» главных героев книги и членов их семей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.
Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ поблагодарил руководителя авторского коллектива, председателя совета депутатов городского округа Геннадия Пензова и авторов под руководством известного историка Юрия Горина. Их упорный труд продолжался почти год, и в результате была создана книга, в которой истории выдающихся людей переплетаются с историей Наро-Фоминска.
Те, кто сегодня получил эти уникальные издания, продолжат традиции служения Наро-Фоминской земле. А ныне живущие почётные граждане продолжат передавать молодому поколению свой богатый опыт, патриотизм и преданность делу. Ведь история почётных граждан Наро-Фоминской земли — это книга без конца.
Дайана Хусинова