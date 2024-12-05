Пассажирам на станции Чехов напомнили о правилах безопасности на железной дороге

Фото: пресс-служба администрации
Рейд, посвящённый соблюдению правил безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры, провели на станции Чехов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ходе рейда людям на станции раздали около тридцати информационных брошюр и напомнили о ключевых правилах: быть крайне внимательными при пересечении железнодорожных путей по наземным переходом, не отвлекаться на гаджеты и отключать наушники, не подходить ближе чем на полтора метра к движущимся составам и не проходить между вагонами», — говорится в сообщении.В рейде приняли участие сотрудники администрации округа Чехов, отделения транспортной безопасности РЖД, а также представители административно-пассажирской инспекции Московской области.
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Лев Каштанов