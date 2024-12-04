В Люберцах выявили девять нарушителей правил перехода ж/д путей

Фото: пресс-служба администрации г.о Люберцы
Несколько профилактических рейдов по соблюдению правил безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры провели на станциях в городском округе Люберцы прошлой неделе, в ходе рейдов было выявлено и оштрафовано девять нарушителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На минувшей неделе во время рейдов на станциях МЦД-3 Малаховка, Ухтомская, Томилино, Люберцы и Панки, направленных на профилактику нелегального пересечения ж/д путей, специалисты провели 38 профилактических бесед с пассажирами и привлекли к административной ответственности девять нарушителей», — рассказал глава округа Люберцы Владимир Волков.Он подчеркнул, что рейды по обеспечению безопасности на железной дороге проводятся в округе регулярно, а также мнил, что переходить пути можно только в специально оборудованных для этого местах.
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Лев Каштанов