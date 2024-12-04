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В Люберцах выявили девять нарушителей правил перехода ж/д путей

Фото: пресс-служба администрации г.о Люберцы

Фото: пресс-служба администрации г.о Люберцы

Несколько профилактических рейдов по соблюдению правил безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры провели на станциях в городском округе Люберцы прошлой неделе, в ходе рейдов было выявлено и оштрафовано девять нарушителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«На минувшей неделе во время рейдов на станциях МЦД-3 Малаховка, Ухтомская, Томилино, Люберцы и Панки, направленных на профилактику нелегального пересечения ж/д путей, специалисты провели 38 профилактических бесед с пассажирами и привлекли к административной ответственности девять нарушителей», — рассказал глава округа Люберцы Владимир Волков.
Он подчеркнул, что рейды по обеспечению безопасности на железной дороге проводятся в округе регулярно, а также мнил, что переходить пути можно только в специально оборудованных для этого местах.

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#люберцы
#железная дорога
#железнодорожная станция
#безопасность
#рейды
Ученые рассказали о приближении «зловещей эпохи»
04 декабря 2024, 14:13

Фото: iStock/ Roi Shomer

Если в Арктике не останется льда, то в течение трех лет на Землю придёт «зловещая эпоха», сообщило издание Daily Mail.
Учёные оценили вероятность полного таяния льдов в Арктике в ближайшие три года в три процента. По их информации, невзирая на количество выбросов углекислого газа, первый день безо льда в Арктике точно наступит в ближайшие 9-20 лет.

Исследователи полагают, что причина таяния льдов — глобальное потепление, они отметили, что текущий год может стать самым жарким в Арктике за весь период наблюдений. По мнению учёных, последствия таяния льдов, возможно, приведут к весомым климатическим изменениям — к примеру, на севере Скандинавии могут пройти лесные пожары, а на юге Италии наступят похолодание до -20 градусов.

Исследователи обращают внимание, что морские льды в Арктике исчезают быстро — каждый десять лет их площадь уменьшаются больше чем на 12%.

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#лесные арктика
#глобальное потепление
#исследование
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В Подмосковье стартовал конкурс детского рисунка «Новогодний автобус»
04 декабря 2024, 13:52

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Конкурс детского рисунка «Новогодний автобус» проводит компания-перевозчик Мострансавто при поддержке подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства.
«Принять участие в конкурсе могут жители Подмосковья в возрасте до 14 лет. Тема конкурса — Новый год. Принимаются рисунки, выполненные в любой технике — от карандаша и пастели до акварели, фломастеров и цветных ручек. При этом использовать компьютерную графику и ИИ-технологии нельзя», — говорится в сообщении.
Работы принимаются до 15 декабря включительно. Рисунок на конкурс следует отсканировать в высоком разрешении и отправить на электронную почту konkursmta@mail.ru. От одного участника принимается только одна работа.

Рисунки-победители разместят в соцсетях Мострансавто и на информационных экранах в автобусах перевозчика.

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#подмосковье
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Эксперт Колтовской: упавший астероид не несёт опасности для жителей Якутии и природы
04 декабря 2024, 13:28

Фото: iStock/ dottedhippo

Доцент кафедры радиофизики и электронных систем Физико-технического института (ФТИ) Северо-Восточного федерального университета Игорь Колтовской заявил, что падение астероида C0WEPC5, произошедшее в Якутии в ночь на 4 декабря, не несёт опасности для природы и местных жителей, передало агентство ТАСС.
«Астероид был небольшого размера, шириной в метр, сгорел в верхних слоях атмосферы, примерно в ста километрах от Земли, поэтому опасности он не несет», — обратил внимание Игорь Колтовской.

Упавшее в Якутии небесное тело является уникальным, поскольку была вычислена и зафиксирована траектория его движения, отметил профессор Уральского федерального университета, член комитета по метеоритам Российской академии наук (РАН) Виктор Гроховский.

Он подчеркнул, что траекторию и время падения астероида астрономы рассчитали позднее. Всё это говорит об успехе и неком достижении, полагает Виктор Гроховский.

Ранее кадры падения астероида в Якутии, заснятые местными жителями, опубликовал журналист Владимир Соловьёв в своём Телеграм-канале.

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#астрономы
#астероид
#якутия
#исследование
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Служба помощи при ДТП обслужила более 267 тыс. подмосковных водителей
04 декабря 2024, 13:17

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области за 11 месяцев 2024 года помогла участникам более 133 тыс. ДТП без пострадавших. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минтранса региона.
«С начала года сотрудники службы отработали более 133 тыс. дорожных аварий в Подмосковье, оказав консультационную помощь более 267 тысячам водителей. На горячей линии помогли оформить более 18 тыс. ДТП по европротоколу, ещё около 52 тыс. аварий – в центрах помощи», – рассказали в ведомстве.
Служба помощи – единое пространство, в рамках которого работают круглосуточная горячая линия и 16 стационарных центров. Сотрудники помогают участникам ДТП сократить время пребывания на месте происшествия и быстро совершить необходимые первоочередные действия, оформить европротокол, избежать ошибок в оформлении аварий.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, нужно немедленно позвонить по номеру 112 и провести фотофиксацию, чтобы как можно быстрее убрать транспортное средство с проезжей части и избежать повторной аварии.

Центры помощи при ДТП работают ежедневно с 8 до 20 часов в Красногорске, Королёве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Пушкинском и Богородском округах. Адреса центров можно найти на сайте.

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Метро и МЦД-5 в Мытищи в 2025: последние новости, когда откроют
04 декабря 2024, 13:06

Фото: istockphoto / spacedrone808

Мытищи — один из самых динамично развивающихся городов Подмосковья, активно интегрирующийся в транспортную инфраструктуру Москвы. Развитие системы метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД) в этом районе оказывает значительное влияние на улучшение транспортной доступности, сокращение времени в пути и повышение комфорта для жителей и гостей города. «Радио 1» расскажет про метро и МЦД в Мытищи в 2025 году.

Последние новости про метро в Мытищи


16 февраля 2024 года губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился информацией о процессе интеграции столичного метро в Подмосковье. Он отметил, что хотя эта работа движется медленно, она всё-таки продвигается, и область активно взаимодействует с Москвой для реализации этих проектов, несмотря на значительные финансовые затраты.

Говоря о МЦД, Воробьев подчеркнул, что это более выгодное решение, чем строительство подземки, учитывая высокие затраты на её создание.

Кроме того, губернатор Московской области сообщил, что есть планы построить метро в Мытищах. По его словам, жители регулярно поднимают этот вопрос на встречах, выражая надежду на реализацию проекта.

Воробьев подчеркнул, что власти будут продолжать работать над этим вопросом с Москвой, стремясь найти оптимальное решение, которое будет удобно как для жителей Подмосковья, так и для москвичей.

Планируют ли делать метро в Мытищах


Строительство станции метро «Челобитьево» на Калужско-Рижской линии, которое планировалось в Мытищах, отложено. В 2019 году заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявлял, что работы начнутся после 2023 года. Однако спустя несколько месяцев власти сообщили, что продолжение линии в Московскую область не решит транспортные проблемы, а развивать пропускную способность метрополитена на этом направлении невозможно.

Вместо строительства метро власти решили сосредоточиться на улучшении железнодорожного пригородного сообщения. Тем не менее, вопрос строительства метро вновь стал актуальным. В 2023 году жители Мытищ создали Telegram-канал «Мытищи за метро» и начали сбор подписей за реализацию проекта.

Однако, согласно программе Московского метрополитена на 2023 год, строительство станции «Челобитьево» в Мытищах не предусмотрено. На 2024 год проектирование станции приостановлено.

Фото: istockphoto / aapsky

Что такое МЦД-5


МЦД-5 — это проект пятой линии Московских центральных диаметров (МЦД), которая должна была соединить Ярославский и Павелецкий вокзалы в Москве, проходя через различные населённые пункты Московской области.

МЦД-5 является частью программы развития транспортной инфраструктуры в столичном регионе, направленной на улучшение пригородного и межрегионального сообщения.

Первоначально запуск МЦД-5 был запланирован на 2028 год, но в 2024 году проект был заморожен на неопределённый срок. Причины приостановки не раскрыты, однако известно, что решение о дальнейшем развитии маршрута и его параметрах будет принято после 2024 года.

Схема МЦД-5


 Схема МЦД-5 (фото: mcd.mosmetro.ru)

Однако маршрут и его параметры могут измениться.

На МЦД-5 89 километров длины диаметра и 39 станции, 11 из которых с пересадками на метро, МЦК и пригородные направления ж/д.

Особенности строительства МЦД-5


МЦД-5 улучшит доступность для жителей и гостей Москвы, обеспечив удобные транспортные связи с ключевыми объектами города. Новый маршрут улучшит доступность к 45 школам, 29 паркам, 24 музеям и 18 институтам.

С МЦД-5 станет проще добираться до парков «Сокольники», Люблинский и до музея-заповедника «Царицыно».

Кроме того, МЦД-5 поможет разгрузить участки Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линий московского метро, обеспечив более эффективное движение пассажиров и улучшение транспортной инфраструктуры города.

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#подмосковье
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#мытищи
#маршрут
#мцд
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Синоптик Варакин рассказал о климатических особенностях первых недель зимы
Синоптик Варакин: до середины декабря сильных похолоданий не ожидается
04 декабря 2024, 13:02

Фото: iStock/vansmuk

По словам синоптиков, в этом году температура воздуха на несколько градусов выше климатической нормы. Кого-то это радует, кого-то, наоборот, расстраивает.
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что все первые дни декабря, температура в Москве и области превышает климатические нормы на 4 градуса.

«С 5 по 8 декабря температура придет в норму по климату, то есть уже будет и днем, и ночью отрицательная температура. К тому же, не будет осадков, только ветер и снежок. Вот это особенность предстоящих дней», — сказал он.

По его словам, 7 декабря будет снег, а по температуре от -1 до -3 днем.

«-4 и -9 градусов будет 6 декабря, но без осадков. Начиная с 5 декабря ожидается сильная гололедица», — сообщил синоптик.

Он добавил, что до середины декабря сильных похолоданий не ожидается.

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С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 4 тысяч машин
04 декабря 2024, 12:41

Фото: iStock/vansmuk

Свыше 4 тысяч автомобилей, нарушивших правила остановки и стоянки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Всего на штрафные стоянки с улиц за неделю переместили 4003 автомобиля — четыре больше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Больше всего неправильно припаркованных машин — 422 — эвакуировали в Ленинском городском округе. Второе место недельного антирейтинга занял округ Красногорск, где эвакуировали 365 автомобилей. На третьем месте оказался округ Мытищи с 302 эвакуированными машинами, а четвёртое и пятое места заняли Химки и Балашиха, откуда на штрафстоянки отправили 281 и 270 автомобилей соответственно.

Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, можно по телефону 112 или онлайн — через мобильное приложение «112 МО» либо через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.

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#минтранс мо
#эвакуация
#дороги
#московская область
#подмосковье
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Суд взыскал с экс-совладельца банка «Югра» Хотина 14,1 млрд руб в пользу Россельхозбанка
04 декабря 2024, 12:38

Фото: iStock/ Michał Chodyra

Коптевский районный суд столицы РФ взыскал с экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина 14,1 миллиарда рублей в пользу Россельхозбанка, сообщили в Телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.
«Решением Коптевского районного суда города Москвы от 4 декабря 2024 г. удовлетворены исковые требования АО «Российский Сельскохозяйственный банк» к Хотину Алексею Юрьевичу о взыскании задолженности по кредитным договорам», — говорилось в сообщении.

В рамках дела с Алексея Хотина взыскали 14,1 миллиарда рублей, а ещё госпошлину в размере 60 тысяч рублей.

В апреле 2018 года Алексея Хотина задержали и поместили под домашний арест. В марте 2024 года Замоскворецкий суд столицы приговорил бизнесмена к девяти годам колонии общего режима по делу о растрате 23 миллиардов рублей. По информации следствия, в 2014 году Алексей Хотин принял решение похитить деньги вкладчиков и создал условия для выдачи невозвратных кредитов.

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#банк
#суд
#москва
#кредит
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В лесах Подмосковья с начала года заблудились более 600 человек
04 декабря 2024, 12:25

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

627 человек заблудились в лесах на территории Московской области с начала текущего года, всех их удалось живыми, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«С начала 2024 года мы получили звонки от 627 человек, которые заблудились в лесу. С просьбой помочь найти дорогу домой звонили либо сами потерявшиеся, либо их родственники и соседи. К счастью, все вернулись к своим родным», — цитируются в сообщении слова главы Комлесхоза области Евгения Агулова.
Отмечается, что с сентября по ноябрь в подмосковных лесах заблудились 63 человека: 27 мужчин, 26 женщин и десять детей. Большинство заблудившихся были одеты в неяркую одежду или камуфляж, что затрудняло поиски.

В ведомстве напомнили, что для похода в лес следует выбирать яркую одежду, а также обязательно брать с собой полностью заряженный телефон, воду и набор необходимых лекарств. Кроме того, рекомендуется рассказать родным или соседям, куда вы идёте.

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#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#евгений агулов
#московская область
#подмосковье
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